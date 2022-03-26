بلح الشام بطريقة سهلة جدًا حضريه الآن بكل سهولة بمكونات من بيتك احلى حلويات رمضان

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عمل بلح الشام بطريقة سهلة الوصفة الأصلية، يعتبر بلح الشام من أكثر الحلويات المفضلة لدى كثير من الأشخاص المشهور حول الوطن العربي وهو من الحلويات الشامية التي تتميز بمذاق خاص ومختلف ويحب تناوله كثير من الأشخاص ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تبدأ كثير من سيدات المنزل بالبحث عن أفضل الحلويات المفضلة لديه ليتم تجهيزها بطريقه شهية ولذيذة و سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة من أجل عمل بلح الشام في المنزل. بلح الشام بطريقة سهلة المكونات كوب من الماء.

كوب من الطحين.

50 غرام من الزبدة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الزيت النباتي.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة من السميد.

ملعقتان طعام من الفانيليا.

قليل من الملح و2 كوب شربات. طريقة التحضير يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الزبدة على النار. ثم نضع الماء والفانيليا وتترك المكونات مع بعض حتى تصل إلى مرحلة الغليان وتذوب الزبدة. ثم نبدأ بإضافة الطحين والنشا وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس. بعد ذلك يتم رفعها من على النار ووضع السمن وتقلب المكونات على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان. في الخطوة التالية يتم وضع البيض بعد أن يبرد قليلا. وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع الخليط في كيس الكريمة. يم تسخين الزيت والبدء بتشكيل أصابع بلح الشام يوضع في الزيت. وبعد ذلك يتم تهدئة النار حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. بعد ذلك يتم وضع في أطباق التقديم ثم أضافة عليها القطر البارد وتناوله. طريقة عمل بلح الشام زي المحلات المكونات كوب من الدقيق .

. خمس حبات من البيض.

كوب من الماء.

ثلث كوب من الزيت النباتي. مكونات القطر كوب ونصف من الماء.

2 كوب من السكر.

ملعقة من عصير الليمون وماء الظهر.

أربع أكواب من الزيت النباتي. تحضير بلح الشام بطريقة سهلة جدًا يتم خلط جميع المكونات الخاصة بالقطر وتترك على الوجه لمدة 15 دقيقة حتى تصل إلى مرحلة الغليان. ثم يتم رفعها من على النار. بعد ذلك نقوم بتجهيز وعاء في الماء ونضع الزيت النباتي. وتترك المكونات حتى تغلى ثم نضع الدقيق وتقلب المكونات بملعقة خشبية. ثم يتم رفعه من على النار ووضع البيض بعد أن يبرد تدريجيا. بعد ذلك نقلها في كيس الحلواني ونبدأ بتشكيل بلح الشام ووضع بلح الشام في الزيت الساخن. ثم يتم تهدئة النار وبعدها أن يصبح لونه ذهبي يتم وضعه عليه القطر ثم وضعه في طبق التقديم. عمر شويل - جدة بلح الشام بطريقة سهلة جدًا حضريه الآن بكل سهولة بمكونات من بيتك احلى حلويات رمضان - ثقفني

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