دفع ثمن الغاز بالروبل.. ماكرون يردّ على الطلب الروسي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود".
وقال ماكرون، ردا على سؤال وجه له إثر القمة الأوروبية في بروكسل حول الإعلان الذي أصدرته موسكو الأربعاء، إن الطلب الروسي "لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سببا لنطبقه".
وأضاف: "نواصل عملنا التحليلي، لكن جميع النصوص الموقعة واضحة: هذا محظور. لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا باليورو".
وشدد إيمانويل ماكرون على أنه "من غير الممكن القيام بما هو مطلوب، وهو أمر لا تنص عليه العقود".
واعتبر الرئيس الفرنسي أن موسكو تسعى بهذا المطلب إلى إنشاء "آلية التفاف" على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها الأوروبيون في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.
من جانبها، أعربت ألمانيا المعنية بشراء الغاز الروسي، الأربعاء، عن استنكارها "خرق العقد" من جانب بوتن، الذي أمهل حكومته أسبوعا لوضع نظام الدفع الجديد بالروبل.
وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل حوالي 55 في المئة من إجمالي وارداتها الغازية.
ورغم الحرب في أوكرانيا، يستمر الغاز الروسي في التدفق إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرفض فرض حظر عليه. لكن الدول الأوروبية تعهدت بالإسراع في خفض اعتمادها على الغاز الروسي.
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