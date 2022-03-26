التحالف يعلن بدء عملية استجابة لتحييد استهداف منشآت النفط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر من صباح السبت، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة.
وقال التحالف: "بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة"، مضيفا "هدفنا حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وتابع: "مارسنا أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية".
وشدد التحالف "على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى".
ودعا تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بمدينة الحديدة الساحلية اليمنية على البحر الأحمر إلى عدم الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية هناك.
وأضاف: "سنتعامل مباشرة مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية".
ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف، مساء الجمعة، تصديه لعدة هجمات بالمسيرات والصواريخ الحوثية أطلقت باتجاه السعودية، إحداها انطلقت من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة.
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