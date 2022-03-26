روسيا تغير خطّتها.. وأوكرانيا تتوعد الروس بـ"جحيم حقيقي"

قال الجيش الروسي، الجمعة، إنه سيغيّر من الآن فصاعدا استراتيجيته وسيركّز على "التحرير الكامل" لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا، فيما توعدت المخابرات العسكرية الأوكرانية الروس بـ"عيش جحيم حقيقي".

وذكر نائب رئيس الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، أن "الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت".

وأضاف: "لقد تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح.. بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس".

وذكر أن القوات الروسية دمرت "فعليا" سلاح الجو الاوكراني ودفاعاته المضادة للطائرة، وكذلك سلاح البحرية.

وتابع: "مع استكمال المجموعات الفردية مهامها الموكلة إليها، فإن قواتنا ووسائلنا ستركز على المسألة الرئيسية: تحرير دونباس بالكامل".

من جهته، توعّد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية الجنرال كيريلو بودانوف، الروس بعيش "جحيم حقيقي" في أوكرانيا، مشددا على أن الجيش الروسي سيواجه حرب عصابات مستمرة من جانب الأوكرانيين.

وصرح الجنرال بودانوف، الذي كان يتحدث باللغة الأوكرانية من كييف، للأسبوعية الأميركية "ذا نيشن": "لقد ارتكبت القيادة الروسية الكثير من الأخطاء، ونحن نستخدم هذه الأخطاء".

وأضاف الجنرال الشاب البالغ 36 عاما، والذي انضم إلى الجيش بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتم تدريبه على أساليب حلف شمال الأطلسي: "الجيش الأوكراني أظهر أن الجيش الروسي، ثاني جيش في العالم، لم يكن سوى مجرد أسطورة. إنه يقوم على تركيز للقوة على شاكلة العصور الوسطى وعلى أساليب قتالية قديمة".

وأكد خلال المقابلة: "لدينا الكثير من المخبرين داخل الجيش الروسي، ليس في صفوفه فحسب ولكن أيضًا في دائرته السياسية وداخل قيادته".