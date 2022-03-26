البرازيل تعرض وساطتها بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال فرانسا فى مقابلة مع CNN Brasil يوم الجمعة: "لا أعرف إلى أى مدى يمكن أن نصبح وسطاء فى مسائل السلام، ما زلنا بعيدين عن المسرح الذى يتطور فيه الصراع. ومع ذلك، لا شك أن البرازيل، نظرًا لموقفها المتوازن، ونهجها البناء فى الامم المتحدة، يمكنها حقا أن تسهل هذا الحوار".
ووفقا له، ترنو البرازيل إلى إجلاس موسكو وكييف على طاولة المفاوضات من أجل "الاستماع إلى كلا الجانبين"، مشدداً على أن "البرازيل يمكن أن تقوم بدور مساعد ووسيط".
وفى وقت سابق، قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إن على البرازيل أن تنطلق من مصالحها الوطنية فى الوضع الحالى فى أوكرانيا.
وأدان مندوب البرازيل الدائم لدى الأمم المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة وفرض العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ودعا إلى مراجعتها.
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