عرب إفريقيا الأربعة.. قدم يمنى في مونديال قطر

انتهت الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم أواخر العام الجاري بقطر، بنتائج إيجابية لكل المنتخبات العربية.

وتتنافس 10 منتخبات إفريقية على الفوز بخمس بطاقات، هي كل حصة القارة السمراء في بطولة كأس العالم، وتمثل المنتخبات العربية 40 في المئة من المنتخبات المتنافسة على بطاقات المونديال.

نتائج إيجابية

وافتتح منتخب المغرب اليوم العربي الذهبي في تصفيات كأس العالم بإفريقيا بتعادل إيجابي مع الكونغو خارج الديار بنتيجة (1-1).

يوني فايسا تقدم للكونغو في الدقيقة 12 بهدف مباغت عكس اتجاه اللعب، لكن المغرب تعادل بهدف طارق تيسودالي في الدقيقة 76.

وستقام مباراة الإياب في الدار البيضاء بحضور جماهيري كامل يوم الثلاثاء المقبل. ويحتاج أسود الأطلس إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للفوز بتذكرة المونديال.

واعتبر محللون رياضيون أن المهمة باتت سهلة أمام أسود الأطلس، خاصة وأن اللقاء سيجرى أمام أكثر من 50 ألف مشجع مغربي، وهو ما سيمنح اللاعبين حافزا معنويا كبيرا للحفاظ على نتيجة الذهاب، ولما لا الفوز وضمان التأهل.

وابتسم الحظ لمنتخب تونس في مباراته أمام مالي، بعد أن قام المدافع موسى سيساكو بتسديد الكرة في شباكه عن طريق الخطأ ليمنح نسور قرطاج فوزا ثمينا بهدف نظيف.

وتحتاج تونس إلى التعادل يوم الثلاثاء المقبل في ملعبها أو الفوز بأي نتيجة للحصول على بطاقة المونديال.

وفي الكاميرون، عبّرت الجزائر عن وجهها الحقيقي، وانتصرت في عقر دار الأسود بنتيجة (1-0) عن طريق إسلام سليماني.

الجزائر لا تحتاج سوى التعادل بأي نتيجة أو تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل إلى كأس العالم في لقاء الإياب الثلاثاء القادم.

وعلق الناقد الرياضي أحمد فاروق، في حديث مع موقع "دوت الخليج"، على تفوق الجزائر، بالقول إن "الأخضر" كان الطرف الأفضل أمام أسود الكاميرون.

وأضاف فاروق :"منتخب الكاميرون أخذ أكبر من حجمه خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وهو لا يقارن بالمنتخب الجزائري الذي يعد أفضل في كل شيء، وصاحب الفرصة الأكبر في بلوغ المونديال".

المنتخب المصري اختتم اليوم العربي الرائع في تصفيات المونديال بتحقيق فوز ثمين وصعب على منتخب السنغال المصنف الأول إفريقيا وبطل القارة بهدف نظيف على استاد القاهرة.

مصر تلقت هدية من ساليو سيس مدافع السنغال الذي حول الكرة إلى مرماه عن طريق الخطأ بعد تسديدة صلاح التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

ويخوض الفراعنة تحديا صعبا في داكار يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسعى أسود التيرانغا للفوز بهدفين نظيفين من أجل التأهل إلى المونديال، بينما يحاول الفريق المصري تحقيق التعادل بأي نتيجة أو الفوز للصعود للمونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

وقال أحمد فاروق إن منتخب مصر قدم أفضل ما كان بالإمكان أمام السنغال، نظرا لتفوق الضيوف فرديا وفنيا على الفراعنة.

وتابع: "منتخب السنغال أحد أفضل المنتخبات في العالم وليس في إفريقيا فقط، التعامل مع منافس بهذه القوة كان يحتاج إلى ذكاء، وتألق دفاعي مثلما حدث خط دفاع منتخب مصر".

وأنهى فاروق حديثه بالقول:"رغم التفوق الفني للسنغال بعد استقبال الهدف، أتوقع استمرار تفوق مصر في النتيجة في لقاء الإياب والصعود إلى نهائيات كأس العالم".