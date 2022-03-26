جدة - نرمين السيد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثى الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة الأعيان المدنية فى السعودية، والمنشآت الاقتصادية والحيوية فى عدد من المواقع فى المملكة، من خلال صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مفخخة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات لميليشيات الحوثى الإرهابية يُعد تحدٍ للمجتمع الدولى والمساعى المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثةً المجتمع الدولى باتخاذ موقفا فوريا لوقف هذه الأعمال المتكررة، ودعم الإجراءات والتدابير التى يتخذها التحالف العربى بقيادة السعودية لوقف استهداف الميليشيات الإرهابية للأعيان المدنية. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تدين استهداف الحوثيين منشآت مدنية فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.