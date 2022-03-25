epedu.gov.iq الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا البوابة الالكترونية في العراق

epedu.gov.iq الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 يترقب طلاب الصف السادس الإعدادي في جميع أنحاء المحافظات العراقية الذين اجتازوا امتحانات العام الدراسي الجاري 2022 بنجاح، التعرف على نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية بجميع التخصصات، وذلك بعدما تقدم عددٍ كبير من الطلاب لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات العراقية خلال الأيام الأخيرة، حيث يرغب الطلاب وكذلك أولياء الأمور في الاطمئنان على النتائج والتعرف على النتائج المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

إعلانepedu.gov.iq الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

الآن PDF نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية استخراج نتائج قبول التعليم الموازي أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الساعات الأخيرة أنه من المقرر أن يتم طرح نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي الذين تقدموا بطلبات القبول خلال الفترة الأخيرة عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما يتم الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب بشكل إلكتروني، والتي يتم الإعلان عنها بناء على النسب والمعدلات الخاصة بالقبول التي كانت قد نشرتها وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الأخيرة، فقد سهلت وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب بشكل إلكتروني من خلال إرفاق الرقم الامتحاني الخاص بالطالب وكذلك البيانات الخاصة به، بعدما يتم تهديد المحافظة الخاصة بكل طالب.

كيفية استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني

وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائح القبول الموازي في جميع الجامعات العراقية هذا العام لجميع الطلاب بكافة المحافظات، حيث يسهل استخراج النتائج الخاصة بالقبول الموازي للطلاب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية على الفور.