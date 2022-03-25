نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الراجحي للسيارات والأوراق المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل الراجحي للسيارات والأوراق المطلوبة للتقديم ، لم يقتصر مصرف الراجحي على تقديم المعاملات المالية فقط ، بل قدم أيضًا تمويل الراجحي للسيارات ، والذي يوفر لمقدم الطلب سيارة بالتقسيط. في الوقت الحاضر وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني عن طريقة الحصول علي تمويل السيارات و الأوراق المطلوبة. شروط تمويل الراجحي للسيارات هناك عدة شروط للمواطنين السعوديين للحصول علي سيارة من خلال بنك الراجحي وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي 2000 ريال ، وراتب العاملين في القطاع الخاص من 3500 ريال إلى 7500 ريال.

أن يكون قد أمضى شهرًا واحدًا على الأقل في وظيفة حكومية ، ويجب أن يكون قد أمضى من 3 أشهر إلى عام في القطاع الخاص.

أن يكون صاحب العمل معتمدًا من مصرف الراجحي سواء كان قطاعًا خاصًا أو عامًا. و هناك شروط أخري بالنسبة للمقيمين على أراضي المملكة لكي يقوموا بالحصول علي سيارات من بنك الراجحي . يجب ألا تقل مدة العمل للمقيم عن 12 سنة في الوظيفة الحكومية ، ولا تزيد المدة على سنة للعاملين في القطاع الخاص. أن لا يقل الحد الأدنى للراتب في القطاع الحكومي عن 2000 ريال ، وأن يكون رواتب العاملين في القطاع الخاص من 5000 ريال إلى 7500 ريال. يجب أن يكون صاحب العمل معتمداً من مصرف الراجحي. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارات هناك العديد من الأوراق والمستندات التي يجب توافرها مع الشخص لكي يتم الموافقة علي حصوله قرض من بنك الراجحي للحصول علي السيارات وهذه الأوراق هي : نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

خطاب تعريف من صاحب العمل الذي ينتمي إليه مقدم الطلب للحصول على تمويل الراجحي للسيارات .

يجب أن يكون الخطاب مصدقًا من الغرفة التجارية.

تقديم عرض أسعار للسيارة المراد تمويلها.

تعبئة نموذج طلب التمويل. تمويل السيارات من بنك الراجحي تم تحضير وإعداد هذا التمويل خصيصًا للمواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية الذين يحملون جنسيات أخرى ، حيث يقدم البنك عددًا من الخيارات المختلفة للعملاء المتقدمين للحصول على التمويل دون سداد أي مدفوعات ولكن يتعين على مقدم طلب تمويل السيارة من مصرف الراجحي القيام بذلك. تحويل الراتب الشهري عند التقدم بطلب للحصول على قرض سيارة يجب مراعاة الحد الأدنى للراتب الشهري طوال فترة عمل مقدم الطلب.

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