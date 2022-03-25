نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد الاستعلام عن الحقوق المالية للموظف والبيانات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت منصة اعتماد بإتاحة فرصة الاستعلام عن حقوقك المالية وهذا بالنسبة للموظف الحكومي وذلك كي يتمكن من الاطلاع على كافة الحقوق المادية، بشكل إلكتروني بدون انتظار الخطابات الورقية و طرق الاستعلام التقليدية في الماضي، كما بإمكانه التحقق منها وبكل شفافيه مما يضمن للعملاء الوثوق من البيانات المتعلقة بمستحقاتهم مع الجهة التي يعملون لديها، ويكن من السهل واليسير الوصول إلى البيانات الخاصة بهم عبر خطوات بسيطة سنعمل على توضيحها من هذا المقال.

الاستعلام عن حقوق الموظف المالية

وأوضحت منصة اعتماد أنه يمكن لموظفي الجهات الحكومية استرجاع كافة بيانات الرواتب الواردة من الجهات الحكومية بالتفصيل. وقالت إن ميزات الخدمة تشمل تفاصيل حول بيانات الوظيفة، وتفاصيل عن الحقوق المالية للموظفين، وتفاصيل إضافية عن الحقوق المالية للموظفين، والوصول إلى البيانات المسجلة في سجل الموظف.

حققت منصة الاعتماد الإلكترونية نقلة نوعية في المنافسة والتعاقد والدفع والمستحقات المالية للموظفين وتحصيل الضرائب، وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاعات المستفيدة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في التحول الرقمي للخدمات المالية العامة، وتدعو وزارة المالية المقاولين والموردين في المملكة العربية السعودية للتسجيل والاستفادة من خدمة رفع المطالبات المالية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني etimad.sa.

منصة اعتماد الخدمات المالية الإلكترونية

تقدم منصة اعتماد الإلكترونية العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتعزز الشراكة بينهم لتحقيق أهداف مشاريع التنمية في المملكة، في ظل تمكين التحول الرقمي لهذه الخدمات، وزيادة الشفافية والكفاءة، وتسهيل تقديم الخدمات.

أهداف منصة اعتماد:

الهدف الرئيسي من أي منصة إلكترونية هو التيسير على المواطن بدرجة كبيرة وبنسبة عالية، فمن أهداف منصة اعتماد الرئيسية:

زيادة قدر الشفافية بينها وبين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية والمنشآت الحكومية أيضا.

العمل على تعزيز دور الإنتاج المحلي في التنمية الاقتصادية.

العمل على الرفع من المشاركات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز ورفع الكفاءة لدى المصالح الحكومية.

السرعة في إنجاز التعاملات المالية.

كيفية الدفع الإلكتروني من منصة اعتماد

تتعدد الطرق التي يمكنك من خلالها الدفع على منصة اعتماد 2022 وذلك يعتبر واحدا من أحدى المزايا التي تقدمها المنصة، كما أن هناك صفحات مختلفة داخل الموقع الإلكتروني خاصة بكل فئة ( الحكومية، والخاصة)، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية، أو من الممكن الدفع عن طريق بطاقة مدى أيضا يمكن الدفع عن طريق أجهزة الدفع الآلي.