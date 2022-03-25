صدور نتائج الأهلية الدفعة 53 شهر إبريل وكيفية استعادة كلمة المرور

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول دعم حساب المواطن، أيام قليلة تفصلنا عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 53 شهر إبريل، فقد شهد برنامج حساب المواطن في الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات حول معرفة نتائج الأهلية للدفعة الجديدة لمدى أحقية الشخص المستفيد من الدعم، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا رد البرنامج على تساؤلات الأشخاص المواطنين، وصدور نتائج الأهلية الدفعة 53 شهر إبريل من خلال الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن.

صدور نتائج الأهلية الدفعة 53 شهر إبريل:

أيام قليلة تفصلنا عن لحظة إعلان البرنامج عن صدور نتائج الأهلية الدفعة القادمة 53 شهر إبريل، ومن خلال نتائج الأهليم يمكن للشخص المستحق معرفة مدى أحقية الحصول على دعم حساب المواطن بدون زيادة أو نقصان، ويتم الاستعلام عن نتائج صدور الاهلية من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن، ويتم صدور نتائج الأهلية الدفعة 53 شهر إبريل في بداية الشهر الميلادي الموافق 1 من كل شهر.

كيفية استعادة كلمة المرور لحساب المستفيدين من حساب المواطن:

استقبل برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر العديد من الأسئلة ومن ضمن هذه الأسئلة هو في حالة نسيان كلمة المرور كيف يمكن استرداد الحساب مرة أخرى، وجاء البرنامج بتوضيح كيفية استعادة كلمة المرور لحساب المستفيدين من خلال بعض الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي حساب المواطن

الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور

التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – تاريخ انتهاء الهوية).

يتم غرسال رسالة تلقائية عبر الهاتف المحمول بكلمة المرور المؤقتة وذلك في حالة أن المعلومات الذي تم إدخالها صحيحة.

الدخول باستخدام رقم هويتك وكلمة المرور المؤقتة

غير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة مرور أخرى.

تفاصيل الدفعة 52 شهر مارس من حساب المواطن:

أوضح البرنامج من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن تفاصيل الدفعة 52 لشهر مارس الذي تم إيداعها في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، فقد يصل دعم الدفعة حوالي 1.8 مليار ريال سعودي قيمة المبالغ المستحقة، ووصل عدد الأشخاص المستفيدين والتابعين للبرنامج حوالي 10.2 مليون مستفيد وتابع.