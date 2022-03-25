الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز بالخطوات ، تعد من أهم ما يبحث عنه الأشخاص الآن وقد قامت حكومة المملكة السعودية بإطلاق منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية إنجاز السُّعُودية وذلك للتسهيل على المواطنين والوافدين إلى الأراضي السُّعُودية بإتاحة هذه الخدمة لهم في حالة رغبتهم في الاستعلام عن التأشيرة الخاصة به، وفيما يلي من هذا المقال على موقع ثقفني سوف ننقل كل ما يتعلق بطريقة الاستعلام عن التأشيرة السعودية برقم الجواز.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

أتاحت مصلحة الجوازات السُّعُودية طريقة سهلة وميسره للناس لخدمة الاستعلام عن تأشيرة السفر الخاصة بهم وذلك برقم الجواز من خلال منصة إنجاز السعودية وعليه القيام بتقديم بعض الأوراق المطلوبة ومنها:

رقم الطلب الخاص بالتأشيرة.

رقم جواز السفر الخاص به.

إدخال رقم التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

القيام بالضغط على أيقونة استعلام.

سيظهر للمستعلم كافة البيانات التي يريد الحصول عليها.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الزيارة

من الخدمات الإلكترونية المميزة التي قدمتها المملكة العربية السُّعُودية هي خدمة كيفية الاستعلام عن تأشيرة الزيارة إلكترونياً وذلك بوضع عدد من الخطوات المهمة للتسهيل على الأشخاص عملية الاستعلام، ومن خطوات الاستعلام عن تأشيرة الزيارة إلكترونياً ما يلي:

تقديم طلب زياره مدون به موافقة كتابية من صاحب العمل ومختوم بختم صاحب العمل أيضاً.

قيام الشخص بسداد قيمة الرسوم المالية المستحقة عليه.

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التأشيرات من خلال الرابط الخاص بها.

اختيار أيقونة خدمة التأشيرات الإلكترونية والنقر عليها.

سيظهر للمستعلم صفحه خاصه بالمعلومات المطلوبة.

القيام بتعبئة المعلومات المطلوبة في أماكنها صحيحة.

الضغط على أيقونة تأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة منها (رقم الطلب، رمز التحقق المرئي، رقم السجل المدني الخاص به).

وبعد اتباع هذه الخطوات صحيحة تكون قد تمت عملية التقديم على طلب الاستعلام الإلكتروني صحيحة.

وأخيرا يتم قيام المواطن بالتوجه إلى مقر الغرف التجارية كي يتم الموافقة على الطلب الذي قام بتقديمه.

خطوات الاستعلام عن صلاحية التأشيرة