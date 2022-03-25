مواعيد الدراسة في رمضان بالسعودية وإجازة عيد الفطر

مواعيد الدرسة في رمضان، اعتمد منذ قليل “حمد بن ناصر الوهيبي” المدير العام للتعليم في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، توقيت الدراسة في شهر رمضان الكريم للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 1443هجرية بجميع المدارس الأهلية والحكومية بمختلف المراحل التعليمية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها،

مواعيد الدراسة في رمضان بالسعودية

أصدر “الوهيبي” توجيهاً عاجلاً بأن موعد الدراسة بجميع مدارس المنطقة سوف تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، كما أكد أيضاً على بدء اليوم الدراسي في مدارس التعليم المستمر والمعروف بـ” تعليم الكبار” بجميع المراحل المختلفة في تمام الساعة التاسعة مساءً، حرصاً منه على مستقبل جميع الأبناء من الطلاب تزامناً مع شهر رمضان الكريم، حيث تحاول الحكومة السعودية التخفيف عن جميع العاملين في المملكة بالتزامن مع شهر الصوم.

ومن جنية كشف المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض “على الغامدي”، أنه تم تحديد بدء اليوم الدراسي في منطقة الرياض خلال شهر رمضان الكريم بناء على الصلاحيات الممنوحة لإدارات التعليم المختلفة وفق النظام المرن، وذلك بعد التنسيق من إدارة المرور في منطقة الرياض من اجل انسيابية الحركة المرورية في الصباح، مع مراعاة مصلحة الأسر وأولياء الأمور من أجل تسهيل عملية الذهاب والعودة إلى المدارس، كما أكد أنه تم تحديد مدة الحصة الدراسة في مدارس المنطقة بـ35 دقيقة فقط، وينتهي اليوم الدراسي حسب عدد حصص لكل صف ومرحلة دراسة على حدة.

موعد إجازة عيد الفطر

وكانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد حددت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة والساعة العاشرة صباحاً وفق التحديثات الجديدة بالنظام المرن التي أعلنت عنه الوزارة خلال الفترة الماضية من اجل خفيف على الطلاب ولطاليات وجميع منسوبي التعليم، كما أكدت الوزارة على أن إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ مع نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 24 من رمضان القادم 1443 هجرية، وأنها تركت تحديد بدء اليوم الدراسي لجميع المناطق والمحافظات، حيث حرصت الوزارة على منح مديري التعليم في المناطق والمحافظات التابعة للمملكة العربية السعودية صلاحية بدء اليوم الدراسي من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.