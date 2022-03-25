نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومزايا سلسلة Galaxy Book 2 وأسعار كل إصدار منها 2022 في المقال التالي
أعلنت شركة سامسونج عن طرح سلسلة Galaxy Book 2 مع أداء متميز ومعالج أسرع وأحدث وشاشة أعلى جودة بالإضافة إلى القلم الذكي S pen مع توافر الأجهزة بعدة ألوان أنيقة تناسب مختلف الأذواق، حيث اندرج من سلسلة Galaxy Book 2 ثلاث أجهزة بتقنيات حديثة، وفيما يلي شرح مواصفات وسعر كل جهاز حسب ما ورد عن شركة سامسونج، ففيما يلي نقدم لكم تفاصيل وإصدارات السلسلة والأسعار التي تتوفر بها في الأسواق العالمية لكل جهاز من أجهزة السلسلة والمواصفات الخاصة.
مواصفات سلسلة Galaxy Book 2
تم طرح السلسة الثانية Galaxy Book 2 من شركة سامسونج وفي محتواها ثلاث نسخ من الأجهزة الحديثة وهم:
- Galaxy Book 2 Pro
- Galaxy Book 2 360
- Galaxy Book 2 Pro 360
وتحمل تلك السلسلة مواصفات عديدة ومنها:
- تم تصميم شاشة الجهاز بحجم ١٣ بوصة.
- نسخ برو تميزت بشكل أكثر حيث أنه سيتم طرح أجهزة إضافية بقياس ١٥ بوصة، وفقا لما أعلنته شركة سامسونج.
- تدعم الشاشات تقنية أموليد AMOLED
- سطوع الشاشة يعتبر أعلى نسبيا من الإصدارات السابقة مع وضوح ونقاء وجودة أعلى في الألوان.
- تعمل الأجهزة الثلاث بنظام ويندوز ١١ الجديد وذلك بإمكانيات فائقة السرعة، مع دعم تلك الأجهزة لمعالجات أنتل الجيل الحادي عشر” core i5 ” core i7″”.
- تعمل الأجهزة الجديدة بنظام الأجهزة المتحولة.
- تدعم الأجهزة الجديدة استخدام القلم S pen ، مما يجعلها تُستخدم كأجهزة لوحية بالإضافة إلى كونها أجهزة الـ لاب توب عادية.
- كاميرا الجهاز تعمل بدقة ١٠٨٠ بكسل، وهذا ما انفردت به سامسونج في تصنيع أجهزة اللاب توب المطروحة هذا العام، حيث اعتاد الجميع على جودة ضعيفة للكاميرا والتي وصلت إلى ٧٢٠ بكسل في الإصدارات السابقة، مما جعلها تتميز أيضًا بأداء أفضل في التواصل عن بعد وإجراء مكالمات الفيديو.
سعر سلسلة Galaxy Book 2
أعلنت شركة سامسونج عن طرح السلسلة الثانية من أجهزة جالكسي بوك في شهر ابريل المقبل، وتكون أسعار الأجهزة كما يلي:
- الإصدار Book 2 Pro 360 بسعر ١٢٥٠ دولار أمريكي.
- النسخة Book 2 Pro بسعر ١٠٥٠ دولار أمريكي.
- النسخة Galaxy Book 2 360 بسعر ٩٠٠ دولار أمريكي.
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