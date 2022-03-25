موسكو: لم نبدأ الرد على العقوبات الغربية عمليا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وقال بيريشيفسكى - فى تصريح لقناة "روسيا 24" ، اليوم الجمعة "بالإضافة إلى المساهمة الروسية المعروفة فى إمدادات الطاقة والغذاء، تشارك الأعمال التجارية المحلية بنشاط فى العديد من سلاسل الإنتاج التى يصعب فيها للغاية، بل ومن المستحيل فى بعض الأحيان الاستغناء فيها عن الجانب الروسى".
وأضاف :"أن هذا الوضع يتطور على الرغم من حقيقة أن روسيا لم تبدأ عمليا بعد فى استخدام الإجراءات الانتقامية على العقوبات التى فرضتها دول الغرب".
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