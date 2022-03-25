كييف: ماريوبول صامدة ولن نسلمها

جدة - نرمين السيد - قال أوليكسى دانيلوف، أكبر مسؤول أمنى فى أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على مدينة ماريوبول المحاصرة، ولن تسلمها.





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