واشنطن تدين هجوم الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قالت الخارجية الأمريكية للعربية إن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين فى السعودية.

وأفادت بأن الإدارة الأمريكية تعمل على مشروع قرار فى الأمم المتحدة لإنهاء الحرب فى اليمن.

وكان التحالف قد أعلن عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء فى صامطة. وأوضح أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أى خسائر بشرية. وقال: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

كما أعلن التحالف "استهداف عدائى لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب"، مشيرا إلى وقوع "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات".

وكان أعلن فى وقت سابق، تدمير الدفاعات السعودية مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه نجران، كما دمرت الدفاعات صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان.

يأتى ذلك فيما أعلن المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن العميد الركن تركى المالكى، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم الجمعة.

وحذر التحالف من محاولة ميليشيا الحوثى الإرهابية إفشال المشاورات المقررة فى 29 مارس الجارى فى العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع فى اليمن.