دعت لقتل بوتين.. روسيا تقاضى صحيفة إيطالية

جدة - نرمين السيد - رفع السفير الروسى فى روما سيرجى رازوف، اليوم الجمعة، شكوى ضد صحيفة "لاستامبا" بعد نشرها افتتاحية بعنوان "ماذا لو كان اغتيال بوتين السبيل الوحيد لإنهاء الحرب فى أوكرانيا؟"، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وفى مقال نُشر فى 22 فبراير كتب الصحفى ومراسل الحرب دومينيكو كويريكو "بما أن التدخل العسكرى مستبعد والحل الدبلوماسى غير فعال، لم تبق سوى فرضية اغتيال القيصر على يد مقرب منه".

وقال إن "الخطة الأولى لبايدن وحلف شمال الأطلسى والأوروبيين هى أن يعمد أحدهم فى موسكو إلى اغتيال بوتين، ويحررنا من هذا العبء"، بحسب "فرانس برس".

لكن مراسل الحرب الذى خُطف مرتين فى ليبيا فى 2011 وسوريا فى 2013، يستنتج "هل نحن واثقون أن تصفية الطاغية لن تؤدى إلى فوضى أسوأ؟ لا يسعنا إلا أن نكون متشائمين".

ورفع السفير الروسى لدى إيطاليا سيرغى رازوف شكوى صباح الجمعة لدى النيابة العامة فى روما بتهمة التحريض على القتل. ولدى خروجه من قصر العدل استنكر الدبلوماسى المقال، معتبراً أنه "يخل بالآداب والأخلاق وقواعد مهنة الصحافة".

ورداً على سؤاله رفض مدير لا ستامبا "اتهامات لا أساس لها".

وقال ماسيمو جانينى: "طرح دومينيكو هذه النظرية لينقضها بعيداً عن المسألة الأخلاقية كتب أن العلاج سيكون أسوأ من المرض لأنه قد يؤدى إلى تفاقم روح الانتقام فى روسيا العميقة".

وأكد رفضه "تلقى الدروس من الذين يعالجون المعلومات بالطريقة التى نعرف فى بلادهم. وليس السفير الروسى هو الذى يستطيع تلقيننا مهنة الصحافة".

وحصلت لا ستامبا على دعم العديد من الأحزاب السياسية ودافع وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بنيديتو ديلا فيدوفا عن "حرية الصحافيين الإيطاليين فى الكتابة وممارسة مهنتهم".

وقال على تويتر: "هذا هو الفارق الجوهرى بين إيطاليا وأوروبا والديموقراطيات الليبرالية وروسيا فى عهد بوتين، حيث يعتقل المواطنون فقط لأنهم يسمون الأشياء بأسمائها".