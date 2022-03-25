روسيا تكشف حجم خسائر قواتها جراء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، مقتل 1351 عسكريًا روسيًا وإصابة 3825 آخرين خلال العملية العسكرية التى أطلقتها موسكو قبل نحو شهر فى أوكرانيا، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 30 ألف شخص، منهم أكثر من 14 ألف قتيل ونحو 16 ألف مصاب.





وشدد النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسى الجنرال سيرغى رودسكوى -فى بيان لوزارة الدفاع حول الحصيلة المُحدّثة للعملية نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- على أن القوات الروسية تمكنت خلال شهر منذ بدء العملية من تحقيق الأهداف الرئيسية لمرحلتها الأولى، حيث "تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا وكذلك القوات البحرية".

وأوضح أن القوات الروسية دمرت 1587 من أصل 2416 دبابة ومدرعة للجيش الأوكرانى، بالإضافة إلى تدمير 112 من أصل 152 طائرة حربية و36 من أصل 75 مروحية تابعة للقوات الأوكرانية.

وتابع الجنرال رودسكوى أن القوات الروسية دمرت 35 من أصل 36 طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تى بى-2" و148 من أصل 300 منظومة دفاع جوى من طراز "بوك-إم-11"، و117 من أصل 300 رادار للجيش الأوكرانى.

وأكد أن القوات الروسية استهدفت -خلال العملية- 16 مطارًا عسكريًا رئيسيًا للجيش الأوكرانى ودمرت 39 قاعدة ومستودعًا كانت تضم ما يصل إلى 70% من إجمالى احتياطيات الآليات الحربية والمواد المادية والوقود للجيش الأوكرانى، بالإضافة إلى كميات هائلة من الذخائر.

وقال الجنرال رودسكوى: "منذ بدء العملية العسكرية تم تقديم 109 مدافع من قبل الدول الغربية للقوات الأوكرانية منها مضادات للدبابات المتنوعة و897 صاروخ ستنجر وهذا يعد خطئًا كبيرًا من الدول الغربية إذ إن تقديم هذه السلاح إلى النظام فى كييف يطيل من عمر الأزمة ويوقع عدد أكبر من الضحايا".

ودعا نائب رئيس الأركان الروسى، حلف شمال الأطلسى (الناتو)، لعدم التدخل فى هذه الأزمة، لافتًا إلى أن بعض الدول من الحلف تحاول اقتراح غلق الأجواء الأوكرانية، مضيفًا أن القوات الروسية استهدفت بصواريخ "إكس-101" و"كاليبر" و"إسكندر" و"كينجال" 30 منشأة صناعية عسكرية رئيسية فى أوكرانيا استُخدِمَت لترميم 68% من الأسلحة والآليات التى تعرضت للضربات خلال الأعمال القتالية.

وتابع الجنرال رودسكوى أن الأسلحة الروسية الحديثة أثبتت دقتها وإمكانية استخدامها العملياتى، مؤكدًا أن القوات المسلحة الروسية لا توجه ضربات إلى البنية التحتية المدنية بما فى ذلك الجسور، محملًا "القوميين الأوكرانيين" مسؤولية تفجير 120 جسرًا بهدف إبطاء تقدم القوات الروسية، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية تعمل على تلغيم المرافق فى أوديسا باستخدام الألغام القديمة حيث لا يقل عن 10 ألغام انفصلت عن الشاطئ وتشكل الآن تهديدا للسفن العسكرية والمدنية.

وأكد رودسكوى أن القوات الروسية تواصل تقدمها فى محاور مختلفة وحاصرت حتى الآن مدن "كييف" و"خاركوف" و"تشيرنيغوف" و"سومى" و"ميقولاييف" وسيطرت على مقاطعة "خيرسون" بأكملها ومعظم أراضى مقاطعة "زابورجيا"، بالإضافة إلى انتزاع السيطرة على مساحات واسعة من دونيتسك ولوجانسك بما يشمل السيطرة على 276 بلدة وقرية.