قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين فلسطينيين فى القدس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مقدسية إن الشاب الذى تم اعتقاله من داخل الأقصى يدعى عمر عودة (25 عامًا) وهو من بلدة "أم الفحم" داخل الخط الأخضر.
وذكرت مصادر أخرى أنه تم اعتقال الشاب الآخر من بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
ولم يتم التعرف على هوية الشاب المعتقل، إلا أنه تم نقله إلى مركز تحقيق فى البلدة.
وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص والعشرات بالاختناق، فى وقت سابق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المُناهضة للاستيطان شرق محافظة "قلقيلية" الواقعة فى شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.
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