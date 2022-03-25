الجيش الروسي يعلن أنه سيركز على "تحرير" شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، الجمعة، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنه سيركز من الآن فصاعدا على "التحرير" الكامل لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي إن "الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت".
وأضاف "لقد تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح ... بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس".
وذكر أن القوات الروسية دمرت "فعليا" سلاح الجو الاوكراني ودفاعاته المضادة للطائرة، وكذلك سلاح البحرية.
وفي الوقت نفسه، أكد ان الجيش الروسي لم يستبعد مهاجمة مدن، مضيفا أن تلك الهجمات لم تكن مقررة في الأساس.
وأكد للصحافيين "في البدء لم نكن نخطط لاقتحامها لمنع وقوع دمار ولتقليل الخسائر بين العناصر والمدنيين".
وتابع "رغم أننا لم نستبعد ذلك الاحتمال، إلا أنه مع استكمال المجموعات الفردية مهامها الموكلة إليها، فإن قواتنا ووسائلنا ستركز على المسألة الرئيسية: تحرير دونباس بالكامل".
وجاءت تصريحات المسؤولين العسكريين للصحافيين في موسكو، في اليوم الثلاثين من الحملة العسكرية بأوكرانيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في تحديث لحصيلة الخسائر في أوكرانيا مقتل 1351 عسكريا وجرح 3825 آخرين.
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