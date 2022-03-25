نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من الموضوعات الهامة التي يرغب عدد كبير من المتابعين في معرفة آخر المستجدات حول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث يتم فتح الباب أمام المواطنين للتسجيل في المعاش وتقديم طلباتهم قبل يوم 23 مايو 2022، لكي يتم صرف الضمان إلي المستحقين والمستفيدين، وفيما يلي نستعرض معكم مزيد من المعلومات والتفاصيل حول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من وزارة الموارد البشرية.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

ويتم الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من خلال الرجوع إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبحث عن خدمات الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم تسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية وكتابة كلمة المرور، وبعد إدخال كود التحقق يتم الدخول والاطلاع بشكل مباشر علي تفاصيل حسابك الشخصي، ومعرفة حالة الضمان الاجتماعي ونتائج الاهلية والمبالغ المستحقة إلي المستفيد، والكثير من المعلومات الشخصية للمتقدم.

الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد أوضحت أن هناك رقم للضمان الاجتماعي المطور من أجل قيام المواطن من معرفته، حيث يتم تخصيص رقم ضمان اجتماعي لكل مواطن ويتم معرفته عن طريق الرجوع إلي البوابة الالكترونية والدخول علي حالة الخدمة، لتجد أمامك رقمك.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

أما عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالمملكة العربية السعودية بعد تحقيق كافه الشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية لكي تحصل علي المبلغ المالي للدعم، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بها بصورة دائمة، وأن يكون دخل الاسرة أقل من الحد الادني المخصص للمعاش، وغيره فيتم ذلك عبر اتباع الخطوات الآتية.