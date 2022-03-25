لديوان الملكي/ تمويل نقدي بدون رد المبلغ لجميع المواطنين المتعثرين والمحتاجين

الديوان الملكي السعودي كثيرًا ما يقدم المساعدات لأبناء المملكة العربية السعودية, حيث يحتاج بعض المواطنين السعوديين للمساعدات لمالية التي تعينهم على تحمل أعباء العيش, ويوجد آخرون لا يستطيعون تحمل تكلفة عمل عملية جراحية, بالإضافة إلى الكثير والكثير من المساعدات الأخرى التي يقدمها الديوان الملكي مثل قطعة ارض مجانية للسكن لجميع المواطنين المحتاجين, وفيما يلي سنقدم لكم طريقة الحصول على مساعدات مالية من الديوان الملكي.

الحالات المستحقة للمساعدة المالية من الديوان الملكي

ليس جميع من يطلب مساعدة من الديوان الملكي يحظى بها فتوجد بعض الفئات التي تستحق الدعم المالي والتي يمكن حصرها في الآتي:-

المواطنين الذين لديهم أمراض مزمنة وخطيرة ويستلزم توفر مبالغ مالية كبيرة للمساعدة مثل حالات الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة. الأشخاص الذين يمرون بضيقة مالية بأن يكون عليهم ديون كثيرة ولا يمكن إكمال حياتهم كغيرهم من أفراد المجتمع بسبب تلك الديون. الأسر التي لديهم رب أسرة أو عائل مسجون, فرب الأسرة هو المدبر الأول لشئون الأسرة المالية, فيمكنهم تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية التي يحتجونها من الديوان الملكي والتي تساعدهم على العيش. الأشخاص أو الأسر الذين يقعون تحت خط الفقر بسبب ضعف الدخل الشهري لديهم والذي لا يمكنهم من قضاء حاجتهم اليومية ولا توفر لهم حياة كريمة كغيرهم, فيقدم لهم الديوان الملكي مساعدات عينية وأيضًا مالية.

كيفية كتابة طلب مساعدة من الديوان الملكي

كتابة الطلب للديوان الملكي لطلب المساعدة المالية ليس بالأمر الصعب كما يظن البعض, فمكننا كتابته بسهولة مع مراعاة الآتي:-

نبدأ الطلب بالبسملة والثناء على الله, ثم نثني على الملك سلمان, ثم نوجه التحية لأمير الديوان.

يلزم تقديم أوراق تبرهن على مدى استحقاقنا للمساعدة المالية كبيات بالدخل الشهري وبيانات الأسرة والأوراق الخاصة بهم، وتقديمها مع الطلب.

كتابة الظروف وشرحها في الخطاب.

ذكر العنوان الخاص بطالب المساعدة وأرقام التواصل معه.

نختم الطلب بالثناء على الملك سلمان والدعاء له بأن يكون عونًا لكل محتاج.

طرق التواصل مع الديوان الملكي