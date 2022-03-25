نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة الشروط وأجدد العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة متوفر به عدد كبير من أنواع السيارات ويمكن الحصول عليها بسعر الكاش أو التقسيط أيضًا في إطار عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة 2022 وقد أعلن المعرض عن بعض الشروط للقبول في برامج التقسيط المختلفة لجميع أنواع السيارات ومن بينها تقسيط سيارات مستعملة تويوتا وسوف نُطلق لكم شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات المستعملة وهل يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة.

حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة

طورت شركة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة موقع إلكتروني لتقديم جميع المعلومات التي تخص الشركة مثل تفاصيل حراج عبداللطيف جميل لبيع السيارات المستعملة وشروط الحصول على التمويل، كما تعاونت مع موقع موتري لتقديم أبرز السيارات المستعملة بموديلات مختلفة.

شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات المستعملة

تنوعت فرص تقسيط السيارات المستعملة والجديدة من خلال عبداللطيف جميل الذي قدم حل التمويل التأجيري أو المرابحة وهو أحد نظم التقسيط ويمكن زيارة موقع عبداللطيف جميل لمعرفة جميع المعلومات التي تخص شروط وضوابط تمويل السيارات ولكن هناك شروط عامة من بينها:

يتعين أن يكون المواطن المتقدم تابع لأحد الوظائف الحكومية أو الخاص المميز في المملكة العربية السعودية.

تقديم مستندات رسمية سارية المدة، من بينها خطاب تعريف بالراتب موثق من جهة العمل، وصورة من بطاقة التحقق الشخصي سارية المدة أيضًا.

نظافة السجل الائتماني للمواطن المتقدم بالطلب.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط

متواجد لدى عبداللطيف جميل للتمويل عدد كبير من السيارات المستعملة بموديلات مختلفة وأنواع عديدة كي تتناسب مع احتياجات الجميع كما أن الأسعار متفاوتة بحيث تكون مناسبة لإمكانيات المواطنين المادية، ومن أبرز العروض:

عرض مقدم على سيارات تويوتا يارس SD موديل عام 2020 بالتقسيط وهي سيارة مستعملة له مميزات عديدة ومتوفر لها الكثير من الصور الطبيعية من خلال موتري وهي متوفرة بقسط 1147 ريال سعودي.

متوفر موديل تويوتا يارس آخر فئة عام 2019 ومتوفرة باللون الأبيض ولها مجموعة من الصور أيضًا، وعند المبادرة للحصول عليها ستقوم بسداد قيمة قسط شهري 1137 ريال سعودي.

وتدعو الشركة عملائها إلى التعرف على المزيد من المعلومات عن أبرز عروض تمويل السيارات المستعملة وكيفية الطلب عبر الاتصال على رقم 8002442211.