نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية ورقم حملة الراجحي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 من الموضوعات التي تتصدر محركات البحث مؤخراً خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبدء موسم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين عن الطريقة التي تمكنهم من الاشتراك في الحملات المجانية التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مؤسسة الراجحي الخيرية، حيث تقوم مؤسسة الراجحي بتقديم رحلات حج وعمرة بأسعار مخفضة وتكاد تكون مجانية لغير القادرين على دفع رسوم الحج والاعتمار، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443.

طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443

أصبح بإمكان العديد من مواطني المملكة العربية السعودية القيام بعملية الحج والعمرة مجاناً أو بأسعار ميسرة وذلك من خلال التسجيل في حملات الحج المجانية التي يقدمها الراجحي وذلك من خلال اتباع النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الحج السعودية.

بعد ذلك قم الضغط على أيقونة “ المسار الإلكتروني للحجاج “، ومنها انقر على زر “ احجز الآن “.

“، ومنها انقر على زر “ “. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات مثل اسم المدينة المقيم بها المتقدم وعدد الحجاج من الذكور والإناث.

ثم قم بالنقر على زر “ إرسال “.

“. ستظهر بعد ذلك كافة الحملات المتوفرة وتفاصيلها قم باختيار الحملة المراد التقديم إليها.

ثم قم بالضغط على زر “ حجز “.

“. بعد ذلك قم باستكمال البيانات وهي رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ثم قم بالنقر على أيقونة “ إرسال “.

“. بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال في المكان المخصص له.

ثم انقر على زر “ إرسال “.

“. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى إدخال البيانات الشخصية قم بإدخال رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد، من ثم قم بالنقر على زر “إرسال“.

شروط التسجيل في حملات الحج المجانية

ليتمكن المواطن من التسجيل بنجاح وقبول الطلب لابد من توافر عدد من الشروط والتي تتمثل في الآتي:

أولاً يجب ألا يكون سبق للمتقدم الحج من قبل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا بالنسبة للمستقل، و18 عامًا بالنسبة للتابع.

أن يمتلك السيرة الحسنة والسمعة الطيبة.

يشترط أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة وغير مصاب بأي أمراض صحية مزمنة.

بالنسبة للسيدات يجب تقديم صلة القرابة للمحرم إن وجد.

تقديم ما يثبت عدم امتلاك المتقدم تكاليف الحج.

رقم حملة الراجحي المجانية

تسهيلاً على كافة المواطنين قامت الوزارة بتوفير رقم حملة الراجحي المجاني ليتمكن المواطنين من تقديم الشكاوى والمقترحات من خلاله وهو: 920027768.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443، كما تعرفنا على شروط التسجيل رقم الراجحي المجاني.