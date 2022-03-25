HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 ومعدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 ومعدلات القبول الموازي من وزارة التربية والتعليم العراقية PDF، أعلنت وزارة التعليم العالي عن ظهور نتائج التعليم الموازي التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث أعلنت الوزارة عن ظهورها في الساعات القليلة الماضية وكان الطلاب ينتظرون هذه النتيجة بفارغ الصبر، كما إتاحة الوزارة النتيجة على تطبيق نتائجنا للتسهيل على الطلاب في معرفة النتيجة، يمكن للطالب العراقي الحصول على نتيجة القبول الموازي بالرقم الامتحاني الخاص به، وسنتعرف سويا على كيفية معرفة الطالب لنتيجة التعليم الموازي من خلال الرابط الخاص بنتيجة التعليم الموازي برقم الامتحان 2022.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

تزايد عمليات البحث من قبل الطلاب العراقيين لمعرفة الجامعات التي سيلتحق بها الطالب، هذا و طرحت الوزارة هذه النتائج عبر موقعها الرسمي أو عبر تطبيق نتائجنا، وهو تطبيق توجد عليه جميع نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، كما قامت الوزارة بنشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات على مستوى العراق عبر موقعها الإلكتروني، وسهل لكم كيفية الحصول على نتيجة التعليم الموازي من خلال موقع وزارة التعليم العالي العراقي الخاص بنتيجة التعليم الموازي من المنزل ودون الحاجة للذهاب لأي مكان لمعرفة النتيجة.

كيفية الحصول على نتيجة التعليم الموازي

طرحت الوزارة النتائج عبر موقعها ويمكن اتباع هذه الخطوات للحصول على النتيجة؛

تسجيل الطالب الدخول على موقع وزارة التعليم العالي العراقي.

الضغط على كلمة نتائج التعليم الموازي 2022.

إدخال الرقم الامتحاني والتأكد من كتاباته بطريقة صحيحة.

النقر على كلمة معرفة النتيجة.

يستطيع الطالب تحميل ملف النتائج عبر الموقع، ومعرفة الحد الأدنى للقبول بالجامعات والكليات على مستوى الجمهورية.

معدلات القبول بالتعليم الموازي

قامت الوزارة بنشر الحد الأدنى للقبول بالجامعات وكذلك معدل القبول بالجامعات على مستوى الجمهورية جميع التخصصات سواء العلمية أو الأدبية ، كما أتاحت الوزارة الشروط المطلوبة للتقديم بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وسنعرف معا مستوى القبول بكليات الطب فينا يلي؛