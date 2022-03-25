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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد بالخطوات ، تعتبر خدمة الضمان الاجتماعي من الخدمات التي يهتم بها الكثير من المواطنين السعوديين باستمرار حتى يتمكنوا من التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لأهميتها والمميزات الكثيرة الخاصة بها وكل هذا للظروف التي تمر بها البلاد حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياة ماليه أفضل ومن خلال موقع ثقفني سوف نقوم بتقديم بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات التي تنفع المواطنين وكل من يعيش على أرضها، لذلك توفر العديد من المساعدات المالية وخدمات كثيرة تسهل عليهم الحياة، ومن ضمن أهم هذه الخدمات والدعم التي تقدمه هو الضمان الاجتماعي الذي يضم عدد كبير من المواطنين، ويمكن الاستعلام عنه من خلال الخطوات التالية:

القيام بالدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة استعلام عن خِدْمَات الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك يتم تسجيل رَقَم السجل المدني الخاص بالمستعلم.

ثم القيام باختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

وأخيرا سوف يظهر للمستعلم الحالة الخاصة بالطلب الذي يريد الحصول عليها.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب

يمكن لأي مواطن سعودي يريد الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب حيث قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية بوضع عدد من الخطوات التي يجب إتباعها، ومن هذه الخطوات اللازمة لذلك ما يلي:

الدخول إلى البوابة الرئيسية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الصفحة الخاصة بالاستعلام عن طلب.

تسجيل رَقَم السجل المدني.

تسجيل رقم الطلب في خانة استعلام عن طلب في الضمان الاجتماعي المخصصة له.

يتم التحقق من الاستخدام البشري.

يتم إدخال الرَّقَم الظاهر على الشاشة أمام الشخص.

اختيار أيقونة استعلام الأفراد برقم الطلب في الضمان الاجتماعي.

النقر على أيقونة عرض.

سيتم عرض كافه التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الطلب في الضمان الاجتماعي الذي يريد الشخص الحصول عليها.

الجدير بالذكر أنه يوجد أرقام خاصة بالضمان الاجتماعي لخدمة المواطنين، ويوجد رقم واحد فقط موحد مجاني لكل من يريد الاستعلام عن خدمات الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السُّعُودية لحل أي تعقيدات أو مشاكل قد تقابله وهو:

(19911).

أو من خلال الرسائل البريدية على الرقم (11157).

أو عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية

الدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار صفحه الاستعلام عن البيانات المستفيد برقم الهُوِيَّة.

القيام بتسجيل رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

إدخال رَقَم السجل المدني إن وجد.

تسجيل رقم الضمان الخاص به.

الضغط على أيقونة استعلام الأفراد برقم الهوية الوطنية.

تسجيل رقم التحقق الموجود على الشاشة للتحقق من الاستخدام البشري.

اختيار أيقونة استعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة الوطنية والنقر عليها.

اختيار أيقونة عرض والضغط عليها.

وأخيرا في حالة كانت جميع الخطوات صحيحة يتمكن المواطن من الاستعلام عن بيانات الأفراد بالضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

هناك مجموعة من الشروط يجب أن يتم تواجدها في الشخص الراغب في التسجيل والاستفادة من الدعم المالي المخصص من الضمان الاجتماعي في المملكة، ومن الشروط ما يلي: