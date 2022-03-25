الدفاع الروسية: سيطرنا على 93% من أراضى لوجانسك

جدة - نرمين السيد - ولفتت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان اليوم الجمعة، إلى أنّ القوات الروسية سيطرت على 93٪ من أراضى لوجانسك وعلى 54٪ من أراضى دونيتسك والاشتباكات مستمرة فى ماريوبل.
وكشفت أنّ خسائر القوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية منذ قرابة شهر بلغت نحو 30 ألف قتيل وجريح، وأنّ 3825 جندياً روسياً أصيبوا و1351 جندياً روسياً قتلوا أثناء العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها شنّت ضربات بصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" على قاعدة وقود كبيرة تابعة للجيش الأوكرانى قرب العاصمة كييف.
بالتزامن، أعلن رئيس إدارة العمليات الرئيسية فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرجى رودسكوى، عن رغبة أكثر من 23 ألف أجنبى للقتال إلى جانب قوات لوجانسك ودونيتسك.
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