عاجل- حريق هائل بمنشأة أرامكو النفطية فى جدة جراء هجوم حوثى (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، تعرض محطة لتوزيع المنتجات البترولية لشركة أرامكو فى جدة السعودية، لعمل عدائى أسفر عن اندلاع النيران فى خزانيين دون تسجيل خسائر بشرية، حسب وكالة الأنباء السعودية.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العميد الركن تركى المالكى، إن الدلائل والمؤشرات الأولية تشير لاستهداف المحطة من المليشيا الحوثية الإرهابية. وأوضح أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق الذى لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر بشرية. وأكد العميد المالكى، أن "هذا التصعيد العدائى يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمى، لكن ليس هناك أى تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على الحياة العامة بمدينة جدة".

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