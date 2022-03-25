إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المُناهضة للاستيطان شرق محافظة "قلقيلية" الواقعة فى شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.





وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين فى المسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدنى والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا.

وفى مُحافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية، أصيب خمسة فلسطينيين، بينهم صحفى فى القدم، بالرصاص المطاطى، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة "بيتا" جنوب نابلس.

وقال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس، إن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيًا.

وفى السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال فى قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأشار جبريل إلى أن 11 مواطنًا أصيبوا بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، كما اعتدى جنود الاحتلال على مواطن بالضرب، خلال المواجهات فى بيت دجن.