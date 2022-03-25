عاجل- زلزال بقوة 6 ريختر يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - وأشارت إدارة الزلازل الصينية إلى أن "مركز الهزة وقع فى منطقة ديلينجا هايسى فى التبت ذاتية الحكم"، مضيفة بالقول: "وقع مركز الهزة على عمق حوالى 10 كيلومترات"، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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