جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن لبنان عانى ولا يزال من الاضطرابات والصراعات بين الدول التى أثرت عليه بشكل مباشر خصوصا الحروب فى المنطقة ودول الجوار، معتبرا أنه لا يزال يدفع ثمن تداعيات الحرب فى سوريا نتيجة استقباله النازحين السوريين وعدم مساعدة المجتمع الدولى على إعادتهم الى بلادهم من دون أن يعلم لبنان حتى الآن لماذا الدول الغربية تضغط لإبقائهم على أرضه.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا رئيس أساقفة كانتربرى رئيس الكنيسة الانجليكانية فى العالم وعضو مجلس اللوردات الدكتور جاستن ويلبى فى حضور النائب ادغار طرابلسى ورئيس الأساقفة الانجليكانى على كرسى القدس المطران حسام نعوم وسفير بريطانيا فى لبنان الدكتور ايان كولار. من جانبه، قال رئيس أساقفة كانتربرى إن التوترات الدولية كبيرة جدا، بحيث أن حاجات العديد من الدول تقع فى طى النسيان بسهولة خصوصا فى هذه المنطقة، معبرا عن أسفه لوصول ما أسماه بحمى الحرب المقيتة لأوروبا للمرة الأولى منذ ثمانين عاما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عون: لبنان لا يزال يعانى من الاضطرابات والحروب فى المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.