روسيا ترد على دعوات استبعادها من مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، الجمعة، أن "صيغة مجموعة العشرين مهمة"، لكنه قال إن استبعاد روسيا "لن يكون كارثة" فمعظم أعضاء مجموعة العشرين يشنون حرباً اقتصادية بالفعل على روسيا الآن.
وشدد بيسكوف على أن موسكو مستعدة للمشاركة فى الاجتماعات، لكنها ترغب الآن فى تأسيس صلات وعلاقات جديدة.
وطالب الرئيس الأمريكى جو بايدن الخميس فى بروكسل بطرد روسيا من مجموعة العشرين بعد غزو أوكرانيا. لكن لروسيا حليف واحد على الأقل فى المجموعة، هو الصين.
ومن جهتها تعتبر الحكومة الألمانية أن استبعاد روسيا، غير واقعى.
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