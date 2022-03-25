عاجل- واشنطن: لن نستخدم أسلحة كيميائية تحت أى ظرف

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جيك سوليفان، من الطائرة الرئاسية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "لا تنوى استخدام أسلحة كيميائية تحت أى ظرف"، أى حتى لو استخدمتها روسيا فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقال للصحفيين، بحسب "فرانس برس": "سيكون هناك ثمن باهظ جداً إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية. ولن أقول أكثر من أن الولايات المتحدة لا تنوى استخدام أسلحة كيميائية تحت أى ظرف". وأكد أن هناك تقاربًا بين القادة الغربيين حول الإجراءات التى يجب اتخاذها إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية، مضيفاً أن البيت الأبيض أنشأ مجموعة عمل لمتابعة المسألة.

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