التحالف يتصدى لهجمات بالصواريخ أطلقت باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تصديه لعدة هجمات بالمسيرات والصواريخ الحوثية أطلقت باتجاه السعودية، محذرا مليشيات الحوثي الإرهابين من التمادي في الانتهاكات الجسيمة.

وتعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية.

وأفاد المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي بالسيطرة على حريق أصاب خزانين تابعين للمنشأة النفطية دون وجود أي اصابات او خسائر بشرية.

وقال العميد المالكي إن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، مؤكدا عدم وجود أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جده.

وأشار إلى اندلاع حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء في صامطة بجازان، إثر سقوط مقذوف معادٍ عليها، مؤكداً أن لا إصابات بشرية جراءه.

ولفت التحالف إلى استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، وتناثر شظايا اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران وبعض الأحياء السكنية، ما تسبَّب في أضرار مادية بسيطة دون خسائر بشرية.

وأوضح أن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، منوهاً بأن استمرار الأعمال الإرهابية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.