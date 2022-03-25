خريطة مناطق سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا

خريطة مناطق سيطرت عليها روسيا في أوكرانيانشر الجيش الروسي خريطة للأراضي التي سيطر عليها منذ بدء عمليته العسكرية في أوكرانيا، وأعلن إطباقه الحصار على العاصمة كييف، ومدينة خاركوف ثانية أكبر المدن الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقاً لجدولها، مع تفادي الخسائر فِي صفوف العسكريين الروس والمدنيين، وبالاعتماد على أسلحة عالية الدقة.

وأشارت وفقاً لموقع روسيا اليوم الاخباري إلى أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضي مقاطعتي خيرسون وزابورجيا شرقي أوكرانيا، وأطبقت الحصار على العاصمة كييف ومدن خاركوف وتشيرنيغوف وسومي، ونيقولايف الاستراتيجية الساحلية.

وأكدت الوزارة انها تمكنت من إنجاز أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية 30 ألف قتيل وجريح، وتدمير نظام الدفاع الجوي الأوكراني وكذا تدمير قوات كييف البحرية بالكامل.

وأكد النائب الأول لرئيس الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تشمل 276 مدينة وبلدة وقرية.

وأفاد أن قوات الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك تسيطر حالياً على 93% من أراضي الجمهورية، بينما تسيطر الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك على 54% من أراضي الجمهورية.