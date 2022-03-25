نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات بدون مقدم من البنك الأهلي وعروض جديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارات بدون مقدم من البنك الأهلي من المنتجات المقدمة عن طريق البنك بالتعامل مع معارض سيارات تتعامل مع البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية منها الوعلان الذي يوفر العديد من السيارات منها تقسيط سيارات هيونداي بدون مقدم بعد الحصول على قروض السيارات بدون مقدم 2022 البنك الأهلي ولا بد من معرفة تفاصيل المنتج وما هي أبرز الشروط للموافقة على قرض السيارة من البنك الأهلي بدون مقدم في السعودية.

تقسيط سيارات بدون مقدم من البنك الأهلي

حل التمويل التأجيري يؤهل المواطنين إلى الحصول على تقسيط سيارات بدون مقدم من البنك الأهلي للعميل الذي يوافق على تحويل الراتب إلى البنك فقط، ولهذا لا بد من معرفة كافة العروض المتوفرة وأيضًا الشروط والأحكام لجميع أنواع السيارات.

عروض تقسيط سيارات هيونداي بدون مقدم

بالتعاون مع معرض الوعلان يمكن تقسيط سيارات هيونداي بمختلف أنواعها بدون مقدم بالتعاون مع البنك الأهلي ولكن بعد تحويل الراتب، فمن الشروط والمتطلبات ما يلي:

بدون مقدم أو دفعة أولى لعملاء تحويل الراتب، بينما العملاء دون التحويل يسددون قيمة 5% من سعر السيارة كدفعة أولى إلى البنك.

قيمة الأقساط الشهرية الخاصة بسيارة هيونداي سوناتا على وجه التحديد للمحول رواتبهم إلى البنك 1294 ريال سعودي، وفي حال العكس قيمة القسط ستكون فقط 1425 ريال سعودي.

آخر دفعة يتعين سدادها إلى البنك قيمتها 40% عند تحويل الراتب، والعكس سيكون لدى المواطن إمكانية لسداد قيمة 35% من سعر السيارة كدفعة أخيرة.

في حال تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب ليس هناك رسوم إدارية.

ولا بد من المبادرة للاستفادة من عروض تقسيط سيارات هيونداي سوناتا من خلال البنك الأهلي قبل نهاية شهر مارس وهو آخر موعد للعرض، وقد يتم تجديده مع مطلع شهر أبريل ولكن ينبغي انتظار إعلان البنك عن ذلك.

تقسيط سيارات تويوتا كورولا

وقدم برنامج تمويل الأهلي التأجيري عروض لتقسيط سيارات تويوتا كورولا بدون مقدم أو دفعة أولى ولكن مع تحويل الراتب إلى البنك، وفي هذه الحالة سيتم سداد قيمة الأقساط الشهرية وهي 881 ريال سعودي وبدون رسوم إدارية.