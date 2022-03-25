سعر الدولار والسبب وراء تحكمه في أقتصاد العالم !

سعر الدولار والسبب وراء تحكمه في الافتصاد العالمي والذي استقر اليوم الجمعة الموافق 25/3/2022 في كافة البنوك المصرية أمام الجنية المصري وذلك نظرا لعطلة الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

سعر الدولار والسبب وراء تحكمه في العالم

في الواقع إن السبب الرئيسي وراء الانخفاض المفاجىء للجنية المصري مقابل العملات الأجنبية هو أرتفاع الضغوط المتراكمة خلال الفترة السابقة، ومن أهم هذه الضغوط كانت جائحة كورونا وانتشار فيروس كوفيد 19 التي كان لها تأثير كبير وملحوظ علي الحساب الجاري المصري والاقتصاد في مصر، وتبعتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلت الوضع أكثر تعقيدا وقد تسببت أيضا في ارتفاع أسعار السلع واهمها الزيادة في أسعار النفط العالمي، وفيما يلي سوف نعرض لكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية:

سعر الدولار الأمريكي اليوم: فقد استقر سعر الدولار أمام الجنية المصري اليوم عند سعر 18.28 جنية للشراء وأيضا 18.38 جنية للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم: فقد ثبت سعر صرف اليورو الأوروبي أمام سعر الجنية المصري عند سعر 20.04 للشراء وأيضا عند 20.24 جنية للبيع.

أما عن سعر الجنية الاسترليني اليوم: فقد بلغ سعر صرف الجنية الاسترليني أمام الجنية المصري 24.05 جنيها للشراء و24.28 جنيها للبيع، وهذا وفقا لأخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم: فقد استقر سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري عند سعر 4.88 جنيه للشراء وعند 4.89 جنية للبيع.

وأخيرا سعر الدينار الكويتي اليوم: فقد ثبت أيضا سعر الدينار الكويتي أمام الجنية المصري عند سعر 57.82 جنية للشراء وعند 60.45 جنيه للبيع وكل هذه الأسعار طبقا لأخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الروبل مقابل الدولار بعد تصريح بوتين

صرح الرئيس الروسي بوتين يوم الأربعاء الموافق 24/3/2022 باعتماد العملة الروسية ” الروبل ” في الدفع والتعاملات المالية مقابل الغاز الروسي، وذلك لمن وصفهم بالدول غير الصديقة، وهذا ما أدي إلى ارتفاع سعر صرف الروبل ليعادل الدولار 96.75 روبل روسي بعدما وصل إلى مستويات هبوط قياسية منذ أن بدأ الهجوم الروسي علي أوكرانيا.

لماذا يتحكم الدولار في أقتصاد العالم؟

السبب في هذا خدعة قامت بها أمريكا في القرن العشرون وتمكنت من التحكم في الاقتصاد العالمي حتي يومنا هذا، حيث أنه في أواخر الحرب العالمية الثانية وبالتحديد عام 1944 ميلاديا كان يعاني الاقتصاد العالمي كله، لذا تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين العملة الخاصة بها وهي الدولار باحتياطي من الذهب بمعني أن كل دولار موجود في العالم يقوم بتغطيته حجم معين من الذهب في خزائن الدولة، وقامت بتحديد سعر سبيكة الذهب وقتها بما يعادل 35 دولار، لذا فقد كان الدولار العملة الوحيدة المربوطة بالذهب أي انه العملة الوحيدة التي تحمل قيمة حقيقية مش مجرد ورقة، لذا بدأت جميع الدول بتجميع اكبر كمية ممكنة من الدولارات الأمريكية، وسمي هذا النظام Bretton woods system وبهذا تمكنت أمريكا من السيطرة علي الاقتصاد العالمي ونشرت الدولار الأمريكي في كل أنحاء العالم ويتحول الدولار إلى عملة عالمية تعتمد عليها كل الأنظمة والمؤسسات.