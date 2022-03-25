الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل التجاري ، خدمة الاستفسار هي إحدى الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية لبلدية الرياض ، والتي يتم توفيرها إلكترونياً من قبل حكومة بلدية الرياض عبر الموقع الرسمي لحكومة البلدية والتي تم توفير عدد من الخدمات الالكترونية الخاصة بها علي موقع الحكومة الالكترونية

الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل التجاري

لتتمكن من الاستفادة من خدمة الاستفسار في مدينة الرياض

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لحكومة بلدية الرياض صفحة تسجيل الدخول أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل أدخل رمز التحقق للصفحة انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول لتسجيل الدخول حدد القائمة الرئيسية ، ثم الخدمات الإلكترونية حدد خدمة الاستفسار واتبع الإجراءات اللازمة لخدمة الاستفسار بالبلدية

طريقة الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل التجاري

يمكنك استخدام رقم تسجيل النشاط التجاري للاستعلام عن المخالفات البلدية باتباع خطوات الاستعلام

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لحكومة بلدية الرياض صفحة تسجيل الدخول أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل أدخل رمز التحقق للصفحة انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول لتسجيل الدخول حدد القائمة الرئيسية ، ثم الخدمات الإلكترونية اختر خدمة الاستفسار عن طريق رقم التسجيل التجاري إدخال بيانات الاستعلام وتنفيذ الإجراءات اللازمة

تقديم اعتراض عن مخالفة

لتتمكن من الاستفادة من خدمات الاعتراض في مدينة الرياض يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لمدينة الرياض. صفحة تسجيل الدخول أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل أدخل رمز التحقق للصفحة انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول لتسجيل الدخول حدد القائمة الرئيسية ، ثم الخدمات الإلكترونية اختر خدمة الاعتراض أدخل بيانات الاعتراض ، ثم قم بالإجراءات اللازمة دفع مخالفات مدينة الرياض

الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل التجاري

للاستفادة من خدمات مخالفات مدينة الرياض يجب اتباع الخطوات التالية: