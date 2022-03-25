خطة أمريكية لإعادة توطين آلاف اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فى تحمل مسئوليتها تجاه اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم بسبب الحرب الدائرة هناك بين القوات الروسية والمقاومة الأوكرانية، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وأشارت الصحيفة -فى افتتاحية عددها الصادر اليوم الجمعة- إلى أنه على الرغم من التصريحات التى صدرت عن البيت الأبيض الأسبوع الماضى بأن الغالبية العظمى من اللاجئين الأوكرانيين يفضلون اللجوء إلى دول أوروبية، إلا أن مسئولين أمريكيين أعلنوا أن أعدادا هائلة من اللاجئين الأوكرانيين يسعون إلى الوصول إلى الأراضى الأمريكية هربا من الصراع المسلح الدائر على أراضيهم.

وأوضحت الصحيفة أن كلا الرأيين صائب؛ حيث إن أعداد الأوكرانيين الفارين من بلادهم تجاوز 3.5 مليون، معظمهم من الأطفال والنساء وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عملية لتحمل مسؤوليتها تجاه تلك الأعداد الضخمة من اللاجئين والتى أصبحت تمثل عبئا كبيراً على الدول المضيفة.

وأكدت الصحيفة أن البيت الأبيض أعلن أمس خطة لإعادة توطين ما يقرب من 100 ألف لاجئ أوكرانى فى أمريكا فى الوقت الذى أعلن فيه مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس بايدن سوف تتخذ إجراءات عاجلة من أجل لم شمل اللاجئين الأوكرانيين مع أقاربهم المقيمين حالياً فى أمريكا.

وتشير الصحيفة إلى أن حجم مأساة اللاجئين فى شرق أوروبا يفوق الوصف؛ حيث إن أعداد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا فى أقل من شهر واحد فاقت أعداد الذين هجروا أفغانستان وجنوب السودان وميانمار مجتمعة بسبب عدم الاستقرار فى هذه الدول.

وأضافت الصحيفة أن الدول المضيفة للاجئين الأوكرانيين، وعلى رأسها بولندا، التى استقبلت ما يزيد على مليونى لاجئ أوكرانى، وبدأت تعانى من الضغوط التى تفرضها تلك الأعداد من اللاجئين على قطاعات عديدة من اقتصادها كالتعليم والرعاية الصحية والمواد الغذائية.

وفى ظل هذه الأوضاع، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالسماح لحوالى 75 ألف لاجئ أوكرانى بالإقامة والعمل داخل الأراضى الأمريكية لمدة 18 شهراً قابلة للتجديد، إلا أن هذه الأعداد غير كافية لتخفيف عبء اللاجئين على الدول الأخرى فى ظل الأعداد الكبيرة التى تفر من أوكرانيا.

واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن واشنطن خلال فترة حكم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قامت بتقليص أعداد اللاجئين الوافدين إليها إلى الحد الأدنى، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان الذين فروا من بلادهم فى أعقاب سقوط أفغانستان تحت سيطرة حركة طالبان فى العام الماضى، مؤكدة أنه بإمكان إدارة الرئيس جو بايدن استعادة الدور الأمريكى والمسئولية التاريخية التى طالما تحملتها أمريكا لاستقبال اللاجئين.