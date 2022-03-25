سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: مجلس الأمن نجح فى عزل روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت جرينفيلد - فى مقابلة تليفزيونية اليوم الجمعة - "إن القرار الذى تم اعتماده بأغلبية ساحقة مهم لأنه دعا إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكرانى، وأيضا أقر بأن سبب الأزمة الإنسانية فى أوكرانيا هو روسيا".

وأضافت أنه كان هناك تصويت فى مجلس الأمن حول القرار الإنسانى الروسى، وامتنع عن التصويت 13 دولة، لافتة إلى أن بلادها دائمًا تتشاور مع الصينيين لتشجيعهم على إدانة الأفعال التى تقوم بها روسيا فى أوكرانيا، مؤكدة أن ما تفعله روسيا ضد مبادئ الأمم المتحدة وضد ميثاق الأمم وهو هجوم على سيادة ووحدة أراضى أوكرانيا، وذلك لا يصدر من دولة عضوة فى مجلس الأمن مثل روسيا.

وأشارت إلى أن الصين لم تدن أفعال روسيا بل وقفت إلى جانب روسيا فيما يسمى بالقرار الإنسانى وامتنعت عن التصويت فى عدة مرات لإدانة روسيا، مؤكدة بأن للصين دور محورى فى التأثير على روسيا.. قائلة "نحن نشجع الصين لإعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات بعقلية منفتحة لإنهاء الحرب، فالنساء هن ضحايا الحروب سواء فى اليمن وسوريا وأثيوبيا وأوكرانيا، ونحن نحاول مساعدتهن بأقصى ما لدينا".

وعن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، أوضحت "أن كثير من الدول تشعر الآن بالعواقب، لأنها تعتبر أوكرانيا سلة خبزها وذلك للكثير من الدول، حيث تحصل الدول من 50 إلى 80% من قمحها من أوكرانيا ولا يستطيعون الحصول عليه بسبب الحرب".

ودعت جرينفيلد الجميع إلى إدانة روسيا، وتوصيل رسالة بأن ما تفعله غير مقبول ويجب وقف فورى لإطلاق النار وسحب قواتها.