بايدن: الشعب الأوكرانى لديه الكثير من الشجاعة والجرأة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، خلال كلمة وجهها إلى جنود أمريكيين يتمركزون فى قاعدة عسكرية جنوب شرق بولندا، مساء اليوم الخميس: "أنتم أفضل قوة قتالية فى العالم"، مشيرًا إلى أن "لدينا التزام مقدس برعاية أسر الجنود الأمريكيين".

وأوضح أن "نحن فى خضم حرب بين الديمقراطية والروس، متسائلا: "لمن ستكون السيادة للديمقراطية أم الاستبداد؟".

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، 3 قمم فى يوم واحد لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبى التى أكدت كلها على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، لوقف حربها على أوكرانيا، وتأكيد الدعم الغربى لأوكرانيا.