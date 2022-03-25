بايدن: الشعب الأوكرانى لديه الكثير من الشجاعة والجرأة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، خلال كلمة وجهها إلى جنود أمريكيين يتمركزون فى قاعدة عسكرية جنوب شرق بولندا، مساء اليوم الخميس: "أنتم أفضل قوة قتالية فى العالم"، مشيرًا إلى أن "لدينا التزام مقدس برعاية أسر الجنود الأمريكيين".
وأوضح أن "نحن فى خضم حرب بين الديمقراطية والروس، متسائلا: "لمن ستكون السيادة للديمقراطية أم الاستبداد؟".
وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، 3 قمم فى يوم واحد لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبى التى أكدت كلها على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، لوقف حربها على أوكرانيا، وتأكيد الدعم الغربى لأوكرانيا.
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