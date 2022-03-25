جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها استدعت السفير الروسى فى فرنسا اليوم الجمعة، بسبب ما نشرته السفارة على تويتر فى وقت سابق، واعتبرته باريس غير مقبول، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





ونشرت السفارة الروسية فى باريس، رسمًا ساخرًا أمس الخميس، لجثة فوق طاولة وعليها كلمة "أوروبا" فى حين كان شخصان يمثلون الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى يثبتان إبراً فيها. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان: "هذه المنشورات غير مقبولة، أوضحنا للسفير الروسى اليوم هذا الأمر، نحاول أن نبقى على قناة حوار مطلوبة مع روسيا وهذه الأفعال غير ملائمة بالمرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فرنسا تستدعى سفير روسيا بسبب كاريكاتير ساخر عن أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.