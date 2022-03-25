نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة كاملة.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون مجانا على استرا ونايل سات في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني،قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون مجانا على استرا ونايل سات، في اللقاء البارز والذي من المقرر أن ينطلق مساء اليوم الجمعة 25 مارس 2022، وذلك ضمن التصفيات النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن يخوض الفريقين أحداث هذه المنافسة على أرضية ملعب جابوما، وقبل بداية اللقاء يسود توتر في شوارع الجزائر قبل مواجهة الجزائر الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 ضد الكاميرون، ويسعى الكثير من عشاق محاربي الصحراء للحصول على القنوات التي ستذيع هذه المباراة، وفي هذا التقرير ننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

غاب المنتخبان الإفريقيان “الجزائر والكاميرون” عن نسخة 2018 في روسيا وهما في حاجة لتقديم أداء مميز في مونديال قطر الذي سيقام في نوفمبر 2022، لذلك سيسعى محاربي الصحراء إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء، ومن القرر أن تستضيف الجزائر مباراة الإياب، وسيدخل الجزائر بالتشكيلة الأساسية التي تضمن له تحقيق الثلاث نقاط في هذه المواجهة، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء حيث نتعرف على موعد بداية أحداث هذه المباراة كما نقدم لكم تردد القنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم

يحل منتخب الجزائر ضيفا لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون، مساء اليوم الجمعة 25 آذار الجاري، ويحتضن ملعب جابوما المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الكبرين، ويرغب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في التعرف على موعد انطلاق هذه القمة، ومن المقرر ان يطلق حكم المباراة صافرة انطلاق أحداث الشوط الأول، عند تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وبتوقيت الممكلة العربية السعودية وقطر في الساعة الثامنة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون على النايل سات وعرب سات، حيث حصلت قنوات السعودية الرياضية على حقوق البث المباشر والحصري لعرض تصفيات كأس العالم 2022، ويمكن متابعة لقاء اليوم على شاشة قناة السعودية الرياضية SSC4 HD وقد أسندت مهمة التعليق الصوتي إلى المعلق حماد العنزي، كما أعلنت العديد من القنوات الرياضية عن بث أحداث هذه المواجهة، ونتعرف على القنوات كما يلي.

L’Equipe TV

Sport TV5 Portugal

ESPN 2 Nederland HD

Sportdigital

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون على استرا ونايل سات