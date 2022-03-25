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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في البنك العربي أون لاين 1443 من الموضوعات الهامة التي تتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تضم فروع البنك العربي، حيث يبحث كافة المواطنين عن طريقة تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يقدمها البنك العربي، حيث يقدم البنك لمختلف العملاء العديد من الخدمات المصرفية المميزة التي تساعد على ادخار واستثمار الأموال بطريقة آمنة وسريعة بالإضافة إلى العديد من خدمات التداول وشراء الأسهم في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها عبر الموقع الرسمي للبنك لتسهل على كافة المواطنين استثمار الأموال في أي وقت ومن أي مكان بدون بذل أي جهد، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على طريقة التسجيل في البنك العربي أون لاين 1443.

طريقة التسجيل في البنك العربي أون لاين 2022

بخطوات بسيطة وسهلة يمكن لكافة مواطني المملكة العربية السعودية التسجيل في خدمة عربي أون لاين التي أتاحها البنك العربي عبر الموقع الإلكتروني للبنك، وذلك بدون الحاجة إلى بطاقة إلكترونية، وفيما يلي طريقة التسجيل في البنك العربي أونلاين :

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي للبنك العربي أون لاين arabbank.com .

. بعد ذلك اضغط على أيقونة “ دخول ” الظاهرة في أعلى يسار الصفحة الظاهرة.

” الظاهرة في أعلى يسار الصفحة الظاهرة. ثم قم باختيار “خدمة عربي أون لاين“، ومن ثم قم باختيار أيقونة “تسجيل/دخول” من النافذة المنبثقة أمامك.

سيتم الانتقال إلى تبويب تسجيل البيانات قم بالضغط على زر “ الاشتراك الفوري “.

“. في حالة إذا كنت غير مشترك بالخدمة ولديك بطاقة فيزا إلكترون من البنك العربي انقر على أيقونة “ اضغط هنا ” الظاهرة أسفلها.

” الظاهرة أسفلها. ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي: (رقم بطاقة الفيزا الخاصة به – الرقم السري – البيانات الشخصية المطلوبة لتسجيل الحساب).

أما في حالة إذا كنت غير مشترك بالخدمة وترغب في تعبئة طلب التقديم، انقر على زر “ اضغط هنا “.

“. ثم قم بتعبئة نموذج التسجيل في الخدمة والموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تسجيل“.

خدمات البنك العربي أونلاين

تضم خدمة عربي أون لاين العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية الهامة التي تسهل على العملاء إدارة حساباتهم واجراء المعاملات المصرفية بسهولة ويسر، ومن هذه الخدمات الآتي:

إدارة الحساب بسهولة ويسر والاطلاع على كافة العمليات الخاصة بالحساب.

الاستعلام عن رصيد الحساب ورصيد البطاقة الإلكترونية.

إمكانية دفع الرسوم والفواتير الحكومية والخاصة بسهولة.

خدمة استخراج كشف حساب وطباعته.

سهولة تحويل الأموال بين العملاء في داخل البنك، أو تحويل الأموال إلى البنوك الأخرى.

رقم البنك العربي الموحد

أتاح البنك العربي رقم موحد يمكن لكافة عملائه في المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول التواصل مع خدمة العملاء للحصول على الخدمات المتاحة، حيث أصبح بإمكانهم الاتصال عبر الرقم الموحد وهو 96265600000، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني للبنك وهو [email protected].

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة التسجيل في البنك العربي أون لاين 1443، كما تعرفنا على الخدمات التي تقدمها خدمة العربي أونلاين، وعلاوة على ذلك تعرفنا على رقم البنك العربي الموحد.