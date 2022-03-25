نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النترا 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسط واطول فترة سداد بالسعودية في المقال التالي

النترا 2022 الوعرة الجبارة وحش الصحراء، السيارة التي حققت نجاح خرافي منذ إطلاقها في 1990، ويعد نجاح هذه السيارة مبني على تصميمها الجذاب وقوة محركها الذي يُنتج 147 حصان ميكانيكي، وتعد السيارة الأكثر شعبية في هيونداي من أكثر السيارات مبيعا في السيارات على مدار العام الماضي 2021، ويقدم الوحش الكوري العديد من الاختيارات غير النترا ومنها توسان وسنتافي واكسنت بالإضافة إلى موديل ازاير. النترا 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسط وأطول فترة سداد بالسعودية يقدم عبداللطيف جميل نظام تقسيط على النترا 2022 الجديدة فئة ستاندر بقسط شهري 1404 ريال.

وفي الوقت نفسه السيارة بدون دفعة أولى 0% وهو أمر يناسب الكثير من الفئات في السعودية.

الدفعة الأخيرة دفعة تملك السيارة هي 24 ألف 64 ريال سعودي. تفاصيل تقسيط النترا الجديدة من عبداللطيف جميل النسبة السنوية المئوية على كل عام من أعوام التقسيط هي 18%.

وفي الوقت نفسه عدد أقساط السيارة في هذا النظام هو 60 قسط.

السيارة تحتاج إلى مصروفات إصدار بقيمة 688 ريال سعودي.

الضريبة على السيارة هي بمبلغ 12 ألف 221 ريال. سعر النترا 2022 ستاندر في المملكة العربية شاملة الضريبة 79 ألف ريال سعودي. أقوى مزايا الوحش الكوري النترا الجديدة صاحبة السمعة القوية تأتي النترا الجديدة بمحرك قوي ينتج قوة عالية تقدر بـ147 حصان وعلى الرغم من ذلك صرفية الوقود في السيارة ممتازة

وفي الوقت نفسه تستهلك السيارة حوالي 6 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

يمكن الحصول على قطع غيار النترا بمنتهى السهولة ولذلك لكثرة انتشار هذا الموديل من سيارات هيونداي في السعودية.

تكييف السيارة أهم ما يميزها وهو يعطي أداء مقبول للغاية في أكثر درجات الحرارة ارتفاعا.

تتميز النترا باعتمادية نظام التعليق الخاص به وقلة أعطاله وسهولة التعرف عليها وعلاجها سريعا وبأقل تكلفة.

السيارة تأتي بنظام معلوماتي وترفيهي جذابين للغاية وتحتوي السيارة كذلك على وسائل أمان غاية في الجودة.

وفي الوقت نفسه النترا تأتي بـ7 فئات وتختلف الأسعار حسب اختلاف تجهيزات الفئة. النترا القوية وسعر إعادة البيع يمكن إعادة بيع النترا قبل انتهاء فترة التقسيط أو خلالها بسعر مناسب حيث أن الطلب على هذه السيارة مرتفع. عمر شويل - جدة النترا 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسط واطول فترة سداد بالسعودية - ثقفني

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