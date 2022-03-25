نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل شامل.. القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي مجانا على استرا ونايل سات في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي مجانا على استرا ونايل سات في تصفيات كأس العالم، حيث يجتمع نسور قرطاج بنظيره منتخب مالي مساء اليوم الجمعة 25 مارس 2022، ويخوض كلا الفريقين هذا اللقاء المثير على أرضية ملعب 26 مارس، وذلك لحساب التصفيات النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في قطر، ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات التي من المقرر أن تعرض هذه المواجهة على شاشتها، حيث تم الإعلان عن العديد من القنوات التي قررت بث أحداث المواجهة، ويوفر لكم موقعد ثقفني تفاصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، لذلك تابعونا حتى النهاية للحصول على جميع التفاصيل.

حالة من الترقب والانتظار من قبل مشجعي وجماهير كرة القدم، بانتظار موعد بداية اللقاء الذي يواجه فيه تونس نظيره مالي، تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين قد تواجها من قبل في 12 مباراة، تمكن المضيفون من تحقيق الفوز في خمسة مواجهات، فيما استطاع المنتخب الزائر من تحقيق الإنتصار بلقاء وحيد، وكان نصيب التعادل بينهما في مباراة وحيدة، ووقع المنتخب التونسي في القرعة ضد منتخب مالي في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022، لذلك سيسعى نسور قرطاج إلى الفوز في هذا اللقاء، بانتظار أن تقام مبارة الإياب في تونس.

موعد مباراة تونس ومالي في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

يستضيف منتخب مالي نظيره منتخب تونس، حيث تجرى أحداث هذه المباراة على أرضية ملعب 26 مارس، ويتواجه الفريقين مساء اليوم الجمعة 25 آذار الجاري، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة السادسة بتوقيت كل من المغرب والجزائر وتونس، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر، وبتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر عند الساعة الثامنة مساء، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في الساعة التاسعة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في تصفيات كأس العالم

حصلت شبكة السعودية الرياضية اس اس سي على حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022، حيث أعلنت عن عرض مباراة تونس ضد مالى على شاشة قناة السعودية الرياضية SSC3 HD وقد كلف بالتعليق على هذه المباراة المعلق الصوتي جعفر الصليح، كما ستبث هذه المباراة على قناة التلفزيون التونسي Television Tunisienne 1، وتوجد عدد من القنوات التي حصلت على حقوق البث، حيث يمكن لكم متابعة المباراة على القنوات التالية.

V Sport Extra HD Sweden

Sport TV3 Portugal

FIFATV Youtube

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي على نايل سات واسترا