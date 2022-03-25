شروط الكفيل لتمويل العمل الحر وخطوات التقديم على قرض نفاذ

شروط الكفيل، قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد كبير من البنوك السعودية الموثقة بمزاولة تقديم التمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، بشروط معينة، وهناك بعض الشركات التي توفر هذا التمويل، ولكن يوجد البعض الأخر الذي يوفر تمويل للمواطنين فقط والمواطنات، ومن أفضل وأقوى هذه البنوك هو بنك التنمية الاجتماعية والذي يوفر أكبر عدد من القروض التمويلية بسعر جيد ومناسب للجميع، وأقساط شهرية بسيطة جدا، وهناك قرض العمل الحر للمواطنين العاطلين عن العمل ويبحثون عن طرق لجني المال لمساعدتهم على المعيشة والتخلص من البطالة، وكان هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون في الضامن حتى تحصل على التمويل.

ماهو قرض نفاذ

هو قرض مالي نقدي أو عيني مقدم من خلال العمل الحر، قرض للشباب 60 ألف ريال، لجميع الأسر العاملة والأسر المنتجة، ومن يمتهن مهنة للعمل الحر تساعده على المعيشة والحصول على مبلغ مالي لشراء احتياجاتهم، وأيضاً سوف يحصل المواطن على حساب بنكي خاص به، وبعض من البطاقات الائتمانية والخصومات الجبارة التي تساعده في شراء احتياجاته، ويتم الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال المنصة الإلكترونية بعدما تقم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وتحصل على مبلغ 120 ألف ريال للتمويل النقدي بدون فوائد، والتمويل العيني بمبلغ 150 ألف ريال للمركبات، ويصل التمويل للمواطنين والمواطنات السعوديات.

شروط الكفيل لقرض العمل الحر

للعاطلين عن العمل حتى تحصل على القرض يجب أن يكون هناك كفيل وله شروط معينة، ومن أهم تلك الشروط أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون عامل في وظيفة حكومية، كما أنه سوف يقم بالتوقيع بالمسئولية الكاملة عن المستفيد من التمويل، وأن يقم بالسداد في حالة تأخر المستفيد عن دفع المبلغ المستحق شهريا، وأن يكون عمر الكفيل لا يزيد عن 55 عاما، ويشترط عليه أن يقم بسداد القرض لفترة 4 سنوات وأن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 20 ألف ريال.

خطوات التقديم على قرض نفاذ

يتم الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني وتقم بالتسجيل حتى تستطيع أن تحصل على كافة الخدمات والعروض المتاحة، وتقم بتقديم طلبك للحصول على تمويل العمل الحر للعاطلين عن العمل، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة لذلك، ووثيقة العمل الحر وإدخال بيانات الكفيل، وتنتظر أن يتم التحقق من البيانات المقدمة، ومنها سوف تحصل على المبلغ التمويلي وتقم بعملك الخاص.