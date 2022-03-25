هوندا سيفيك 2022 تقسيط بـ400 ريال في السعودية

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عمر شويل - جدة تعد هوندا سيفيك 2022 Honda Civic واجهة سيارات هوندا العصرية بما تتميز به من إمكانيات ومواصفات خاصة فيما يتعلق بعوامل السلامة والأمان على الطريق بالإضافة إلى الأداء القوي والاستجابة الفورية في القيادة وذلك بفضل نظام التعليق الرياضي فيها، والمحرك سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني، وناقل الحركة المتغير (CVT) الذي يزود السيارة بقوة 180 حصانًا 6000 لفة في الدقيقة.

Honda Civic 2022 في السعودية

على الرغم من كونها شركة يابانية، تتمتع هوندا بشعبية في السعودية منذ إنشائها تقريبًا، بسبب كفاءتها في إنتاج سيارات خفيفة الوزن وفعالة في استهلاك الوقود مثل هوندا أكورد وسيفيك ، وكانت هوندا رمزًا للثقة والمتانة بالرغم من ظهور العديد من المنافسين على الساحة، وقد ساهمت هذه العوامل في كسب شريحة كبيرة من المستهلكين في السعودية، ولكن لا يوجد نموذج طوروه لديه قاعدة معجبين أكبر من Civic التي تم انتاجها لأول مرة عام 1972 واستمرت في التطور عامًا بعد عام.

هوندا سيفيك 2022 Honda Civic من الداخل

أكثر ما يلفت نظرك في تصميم 2022 Honda Civic هو التصميم الداخلي الذي يوفر مساحة رحبة للرأس والساقين والأكتاف والأرجل حيث يشعر جميع الركاب بالراحة طوال الرحلة سواء في المقصورة الأمامية أو في المقعد الخلفي وهي ميزة أصبحت تتوفر بشكل كبير في العديد من سيارات هوندا مثل هوندا أكورد وغيرها.

كما تحتوي هوندا سيفيك سبورت 2022 على الكثير من الميزات التي تجعلها مميزة بين سيارات السيدات المدمجة، مع توفر العديد من الوظائف الإضافية لتطوير أداء هوندا ومجموعة من الميزات الممتعة بما في ذلك ترقيات السلامة والتصميمات الداخلية والسرعة ، لدرجة أنه من الصعب تحديد أفضل ميزة على الإطلاق لهذه السيارة، ومع ذلك ، إذا كان علينا الاختيار – فسنختار السعر الذي يعتبر مثاليًا مقارنة بالأداء والمزايا.

المحرك وناقل الحركة

تأتي السيارة مع محرك توربيني بسعة 1.5 لتر بقوة 180 حصانًا مع ناقل الحركة المتغير (CVT) وهو نفس ناقل الحركة في هوندا أكورد سبورت أفضل سيارة سيدان متوسطة الحجم من حيث الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود في سيفيك إلى 19.3 كلم لكل لتر مع 3 أوضاع للقيادة هي الوضع القياسي ووضع Econ والوضع الرياضي الذي يمنحك راحة في القيادة.

كما تأتي السيارة مزودة بمبدل للتحكم في السرعات في عجلة القيادة مع مستويات معززة من أنظمة السلامة النشطة وغير النشطة بما في ذلك المجموعة المتكاملة من تقنيات نظام الاستشعار من هوندا Honda Sensing.

ميزة خفية في 2022 Honda Civic Si الرياضية

تأتي سيارة 2022 Honda Civic Si سبورت مع ميزة خفية لعشاق السيارات الرياضية قد لا تتوفر في غيرها من السيارات وهي ناقل الحركة اليدوي المزود بـ 6 سرعات مع عدم وجود خيار أوتوماتيكي في طراز SI، وهو الأمر الذي يجعلها مميزة في سوق السيارات الرياضية.

محرك 2022 Honda Civic Si

أعلنت هوندا أنها أعادت ضبط محرك التوربو الرابع في Honda Civic Si حيث يدور كلاهما بقوة أكبر وينتج عزم دوران أقصى يبدأ من 300 دورة في الدقيقة في نطاق سرعة الدوران، لكن هذه السيارة خسرت 5 أحصنة من قوتها حيث تأتي بقوة 200 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة ، مقارنة بـ 205 حصانًا عند 5700 دورة في الدقيقة من قبل.

عوامل السلامة والأمان في Honda Civic

تأتي الفئة الأعلى من هوندا مزودة بحزمة هوندا الخاصة لأنظمة السلامة المتقدمة، فيما يحتوي الطرازان الأساسي والمتوسط ​​من هوندا سيفيك 2022 على أربعة وسائد هوائية، بينما تحتوى الفئة الأعلى على ستة وسائد، كما تتضمن 6 وضعيات ضبط أوتوماتيكي لمقعد السائق، فيما تحتوي الأبواب الأمامية لسيارة سيفيك RS توربو الجديدة على إضاءة عاكسة.

مزايا وعيوب هوندا سيفيك 2022

من المزايا الجديدة في سيفيك si موديل 2022 ما يلي:

ناقل الحركة ذو الست سرعات الذي يوفر قدرًا كبيرًا من البهجة لعشاق الانطلاق.

النعومة على الطريق والسهولة بمجرد اللمسة الأولى.

القيمة المضافة في هذه السيارة مقابل السعر لا تصدق.

أما من بين العيوب التي اكتشفها بعض المستخدمين أن الفرامل تحتاج إلى مزيد من قوة الضغط للسيطرة على السيارة.

سيفيك 2022 عنوان الكفاءة

تعتبر هوندا سيفيك 2022 مثالًا واضحًا للقيمة فكل ريال تدفعه تحصل مقابله على خدمة تستحق والاقتصاد في استهلاك الوقود. ويضيف الموديل الجديد من Honda Civic اللمسات المفقودة من الجيل السابق في هوندا سيفيك. مع التميز الهندسي في كل مكان تنظر إليه أوتلمسه؛ مع مزايا عدة تساعد في ثبات السيارة على المسار والتوجيه المثالي.

سعر 2022 Honda Civic Si عالميًا



يبلغ السعر المبدئي لسيارة 2022 Civic Si حوالي 23000 دولار، مما يجعلها أغلى بحوالي 2000 دولار تقريبًا عن سابقتها. ونظرًا لأنه لا يوجد طرز أخرى من سيفيك SI ، فلا يوجد العديد من الخيارات للاختيار من بينها، ومع ذلك ، يمكن للعميل أن يدفع مبلغ 200 دولارًا إضافيًا للإطارات الصيفية الاختيارية لتحقيق أقصى أداء.

أداء 2022 Honda Civic Si

هوندا سيفيك si موديل 2022 هي جزء من تشكيلة سيفيك من الجيل الحادي عشر التي تتميز بنفس الميكانيكا الأساسية مثل سابقتها ولكن تصميم داخلي أجمل وتصميم خارجي أفضل، حيث يظل طراز Si كما كان من قبل، محرك توربيني سعة 1.5 لتر رباعي الاسطوانات، وهو المحرك الوحيد مع ناقل حركة يدوي بست سرعات .

مقارنة سعر 2022 Honda Civic في فئتها

عند مقارنة سعر هوندا سيفيك سبورت 2022 بمنافسيها ، يكون السعر أقل بشكل عام. حيث تتفوق 2022 Honda Civic على سعر نيسان سنترا 2022 وسوبارو إمبريزا 2022 مع تحقيق أفضل أداء للمستهلكين بشكل عام. وعلى الرغم من أن Mazda 3 موديل 2022 أرخص قليلاً (بحوالي 200 دولار) ، إلا أنها ليست أعلى من حيث الإمكانيات مقارنة بهذه السيارات.

مقارنة Civic مع النترا و Jetta

رغم اختلاف الأذواق إلا أن كل من Honda Civic Si و Hyundai Elantra N و Volkswagen Jetta GLI تمثل 3 إصدارات متقاربة إلى حد كبير. السيارات الثلاثة مليئة بالمتعة والترفيه لكن كل منها يتبع طريقة مختلفة قليلاً. القاسم المشترك بين السيارات الثلاث في المكونات الرئيسية والاختلافات بسيطة. كل من السيارات الثلاثة تأتي محرك رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني ، ودفع أمامي ، وأربعة أبواب ، وثلاث دواسات ، وست سرعات.

سعر 2022 Honda Civic في السعودية



يبدأ سعر 2022 Honda Civic في السعودية عند 87 ألف ريال للفئة الأولى. ويصل إلى 94 ألف ريال في المتوسط بحسب جميع الفئات غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

تقسيط هوندا سيفيك 2022

يمكن الحصول على هوندا سيفيك 2022 ضمن عروض تقسيط السيارات سواء من وكالة هوندا أو من المعارض وشركات تمويل السيارات التي توفر خيارات متعددة للتقسيط .

في حالة سداد 400 ريال شهريًا على 84 شهرًا سيكون إجمالي الأقساط في حدود 33 ألف ريال. ويتم تقسيم باقي الثمن بنفس النسبة تقريبًا حيث يتم سداد 33 ألف ريال في نهاية التمويل. والباقي يسدد نقدًا مع سداد الضريبة المضافة مباشرة عند مباشرة البيع.