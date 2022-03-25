الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس - فى بيان له بثه عبر موقعه الإلكترونى الرسمى - "لقد تبنى الاتحاد الأوروبى حتى الآن عقوبات كبيرة لها تأثير هائل على روسيا وبيلاروسيا، ولا يزال على استعداد لسد الثغرات واستهداف التحايل الفعلى والمحتمل، وكذلك التحرك بسرعة مع فرض مزيد من العقوبات الصارمة المنسقة ضد كل من روسيا وبيلاروسيا".

كما أكد البيان أنه "يجب وقف أى محاولات للالتفاف على العقوبات أو مساعدة روسيا بوسائل أخرى".

وأشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبى وافق أيضًا على إنشاء صندوق استئمانى للتضامن مع أوكرانيا، موضحًا: "يوافق المجلس الأوروبى على إنشاء صندوق استئمانى للتضامن مع أوكرانيا ويدعو شركاءه الدوليين للمشاركة أيضًا، كما يدعو إلى بدء الاستعدادات دون تأخير"، بحسب البيان.

كما دعا المجلس فى بيانه المفوضية الأوروبية إلى مواصلة تقديم المساعدات التقنية من أجل مساعدة أوكرانيا فى تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير الماضى، العملية العسكرية لحماية سكان دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.